Welche Partei bekommt die meisten Sitze in der Bremischen Bürgerschaft? Darüber entscheiden die Einwohner des Landes am 26. Mai 2019. (Frank Thomas Koch)

Was denken Carsten Sieling und Carsten Meyer-Heder über die Bildungspolitik in Bremen? Wer sind die Kandidaten aus Bremen und Niedersachsen für die Europawahl? Für die Wahl der neuen Bremer Bürgerschaft und des EU-Parlaments am 26. Mai startet der WESER-KURIER mit dem Portal Abgeordnetenwatch.de eine Kooperation. Über das Portal für die Europawahl können Sie Fragen an die Kandidierenden stellen. Für die Bürgerschaftswahl in Bremen besteht über das Portal unten ebenfalls die Möglichkeit Fragen zu stellen. Mithilfe des Kandidatencheck für die Bürgerschaftswahl können Sie zudem Ihre eigenen Positionen mit denen der Kandidierenden vergleichen.

Finden Sie Ihre Kandidierenden für die Wahl der bremischen Bürgerschaft!

Über die Eingabe des Namens eines Politikers oder einer Postleitzahl können User dann Fragen an die Kandidaten für Landtagswahl und Europawahl stellen. Um den Überblick bei der großen Anzahl an Kandidaten zu behalten - alleine in Bremen kandidieren 219 Männer und 105 Frauen für einen Sitz in der Bürgerschaft - können diese auch nach Parteien, Geschlecht oder Listenplatz gefiltert werden. "Im Schnitt beantworten Politiker und Politikerinnen 80 Prozent aller Fragen, besonders im Wahlkampf", erläutert Christina Lüdtke, Projektleiterin Wahlen und Parlamente bei Abgeordnetenwatch.

Im Tool zum Kandidatencheck für die Landtagswahl in Bremen wurden alle Kandidaten eingeladen. Die Kandidaten konnten rund 20 Thesen mit "stimme zu", "lehne ab" oder "neutral" beantworten und ihre Antwort in 300 Zeichen begründen. Auch User können ähnlich wie beim Wahl-O-Mat über die Thesen abstimmen. Nach Eingabe der Postleitzahl sieht man, wie die jeweiligen Kandidaten Position zu der These bezogen haben. Wer die Thesen nicht beantworten will, aber gerne wissen will, was die Kandidaten darüber denken, kann die Antworten auch in den Profilen der Politiker aufrufen.