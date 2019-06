Die grüne Basis in Bremen will eine Rot-rot-grüne Koalition. In dieser würden Kristina Vogt (l.) und Maike Schaefer zusammen mit der SPD regieren. (Carmen Jaspersen/dpa)

Sie kommt nicht überraschend, die Vorentscheidung der Grünen für ein Bündnis mit SPD und Linken. In der Sondierungsgruppe um Spitzenkandidatin Maike Schaefer gab es zwar durchaus Befürworter eines Jamaika-Experiments ‒ zumal sich CDU und FDP in den bisherigen Gesprächsrunden bis an die Grenze zur Selbstverleugnung auf die Öko-Partei zubewegt hatten. Doch groß war eben auch die Angst der Jamaika-Anhänger, mit einer entsprechenden Koalitionsempfehlung auf der Landesmitgliederversammlung zu scheitern.

Mehr zum Thema Empfehlung an Parteibasis Grünen-Vorstand will Rot-Grün-Rot In Bremen zeichnet sich ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis ab. Der Landesvorstand der Grünen ... mehr »

Die grüne Basis in Bremen tickt nämlich immer noch deutlich linker als etwa die in ­Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein, wo sich große Teile der Partei bereits als Teil des bürgerlichen Lagers empfinden und die Berührungsängste gegenüber der CDU auf kommunaler Ebene abgebaut ­waren, bevor schwarz-grüne oder Jamaika-Landeskabinette zustande kamen. In Bremen ist das anders. Hier ignorieren viele Mitglieder die Avancen von CDU und FDP und sehnen ein linkes Reformbündnis ­herbei. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob es zustande kommt und wie viel grüne DNA sich in einem Koalitionsvertrag wiederfindet.