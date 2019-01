Die AfD Bremen lässt keine Journalisten zu ihrer Listenaufstellung zu. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Wer steht überhaupt drauf? Und vor allem wo? Der Bremer Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) will sich an diesem Sonntag mit diesen Entscheidungen beschäftigen: Die Mitglieder der Partei stimmen ab, mit welcher Liste die AfD bei der Bremer Bürgerschaftswahl am 26. Mai antritt. Ambitionen für die Spitze gibt es schon jetzt: Am Donnerstag gab TV-Reporter Hinrich Lührssen bekannt, dass er für den ersten Platz kandidieren will. Robert Teske, Landesvorsitzender der Jungen Alternative Bremen, kündigte am Samstag per Twitter an, Platz 2 der Liste anzustreben.

Allerdings wollen die Mitglieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit über ihre Parteiliste entscheiden: Journalisten und Gäste sollen keinen Einlass zur Aufstellung der Liste in einem Restaurant in Bremen-Nord bekommen, heißt es. Während einige Medienvertreter noch eine Weile vor der Tür warten, beginnt der Parteitag ohne sie.