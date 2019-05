Welche Partei bekommt die meisten Sitze in der Bremischen Bürgerschaft? Darüber entscheiden die Einwohner des Landes am 26. Mai 2019. (Frank Thomas Koch)

Europawahl, Bürgerschaftswahl und Volksentscheid zur Galopprennbahn - am 26. Mai ist Wahltag in Bremen. In unserem Blog finden Sie alles rund um die Wahl. Egal ob Interviews mit den Spitzenkandidaten, Live-Interviews auf Facebook, Analysen oder Berichte und Informationen rund um die Wahl in der Hansestadt - wir sammeln für Sie alle wichtigen Informationen kompakt in unserem Blog.

Der Blog wird Ihnen nicht angezeigt? Dann klicken Sie hier.