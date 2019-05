Nun steht es fest: Die CDU ist der Gewinner der Bürgerschaftswahl. Das gab das Büro des Landeswahlleiters am Donnerstagabend bekannt. So liegen die Christdemorkraten mit 26,66 Prozent der Stimmen nur knapp vor der SPD mit 24,94 Prozent. Die drittstärkste Kraft sind die Grünen mit 17,42 Prozent. Die Linke konnten 11,32 Prozent der Stimmen für sich verbuchen, die AfD zieht mit 6,13 Prozent in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft ein. Die FDP schaffte mit 5,95 Prozent den Verbleib im Bremer Landesparlament nur knapp.

Die Auszählung der Stimmen hatte ungewöhnlich lange gedauert. Das Landeswahlamt hatte das mit der außerordentlich hohen Wahlbeteiligung begründet. Sie lag bei 64,04 Prozent.

