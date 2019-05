Carsten Sieling, Spitzenkandidat der Bremer SPD, bei einer Wahlkampfveranstaltung. (REUTERS/Fabian Bimmer)

Die Bremer sehen im Bereich Bildung die größten Probleme für das Bundesland – und das mit deutlichem Abstand. Das ergibt die aktuelle Umfrage zur Bürgerschaftswahl von Infratest Dimap im Auftrag von Radio Bremen. In der Stadt Bremen gibt demnach mehr als die Hälfte der Menschen an, dass die drängendste Aufgabe der Bereich Bildung/Schule/Ausbildung ist (54 Prozent).

In Bremerhaven ist dagegen die Arbeitslosigkeit das größte Sorgenkind: 36 Prozent sehen hier die meisten Probleme. Insgesamt geben das nur 13 Prozent im Bundesland an, in Bremen neun Prozent. Hier zeichnet sich damit der auffälligste Unterschied zwischen den beiden Städten ab mit 27 Prozentpunkten Differenz.

Zusammengenommen sieht genau die Hälfte der 1000 befragten Wahlberechtigten die Bildung als wichtigste Aufgabe an. Auf dem zweiten Platz folgt der Bereich Infrastruktur/Verkehr (33 Prozent). Hier bewerten die Menschen aus Bremen die Situation deutlich kritischer (36 Prozent) als in der Seestadt (16 Prozent).

Auf dem dritten Platz rangiert der Wohnungsmarkt als ärgstes Problem Bremens. 22 Prozent der Befragten geben im Bereich Wohnen/Mieten dringenden Handlungsbedarf an: in Bremen 24 Prozent, in Bremerhaven elf Prozent.

Schon in der Umfrage des WESER-KURIER Anfang Februar zeigte sich, die Schul- und Bildungspolitik bereitet den Bremern die größten Sorgen. In diesem Bereich gaben 79 Prozent der Befragten an, eher nicht zufrieden zu sein. Das bestätigte die Zahlen aus dem Vorjahr.

Die Verkehrspolitik sorgte damals ebenfalls für Missmut: 71 Prozent der Befragten waren mit ihr weniger oder gar nicht zufrieden. Die Zufriedenheit sank innerhalb eines Jahres, seit April 2018, gleich um zwölf Prozentpunkte.

Von den acht abgefragten Politikfeldern schnitt die Wohnungs- und Mietpolitik auch schlecht ab: 22 Prozent gaben an, eher zufrieden zu sein, 67 Prozent waren eher nicht zufrieden. In einer Umfrage vor der Bürgerschaftswahl 2015 gab es in diesem Feld mit 44 Prozent noch deutlich mehr Zustimmung. Die fiel bis April 2018 bereits auf 27 Prozent.

Vertrauensverlust für SPD

Infratest Dimap fragte zudem in der aktuellen Umfrage nun ab, welcher Partei die Bürger die Lösung in verschiedenen Bereichen am ehesten zutrauen. Dabei stimmten 24 Prozent zu, dass die Sozialdemokraten die wichtigsten Probleme in Bremen am besten lösen können. In einer Umfrage vor vier Jahren seien es noch 38 Prozent gewesen, schreibt Radio Bremen. Hier zeichnet sich ein Vertrauensverlust ab. Die CDU schneidet in diesem Punkt dagegen mit 30 Prozent jetzt besser ab und legt damit um sechs Prozentpunkte zu: 2015 erzielte sie noch 24 Prozent.

Die SPD steht mit 31 Prozent am stärksten dafür, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen – wenngleich auch dieser Wert nach den Angaben um zehn Prozentpunkte gesunken sei. Der CDU wird dagegen jeweils mehr Kompetenz im Bereich Bildung, Wirtschaft und Verkehr zugesprochen.

Ausgang der Wahl spannend

In der gerade von Radio Bremen veröffentlichen Sonntagsfrage liegt die CDU ganz knapp vor der SPD mit 26 Prozent. Die Sozialdemokraten verzeichnen einen Prozentpunkt weniger. Im Vergleich zur Umfrage des WESER-KURIER von Anfang Februar sind die Werte der Parteien insgesamt sehr konstant: Die beide stärksten Parteien gewinnen je einen Prozentpunkt, die Grünen liegen weiter bei 18 Prozent, die FDP bei sechs Prozent, die AfD bei acht Prozent. Nur die Linkspartei verliert in den drei Monaten einen Prozentpunkt und landete nun bei zwölf Prozent.

