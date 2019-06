Mit 21 der 23 Stimmen wurde Andreas Bovenschulte zum Fraktionsvorsitzenden der SPD Bremen gewählt. (Karsten Klama)

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat am Montagnachmittag bei ihrer konstituierenden Sitzung Andreas Bovenschulte als neuen Fraktionschef gewählt. Der 53-Jährige bekam 21 der 23 Stimmen der Fraktion. Bovenschulte tritt die Nachfolge von Björn Tschöpe an, der am vergangenen Freitag seinen Rückzug bekannt gab. "Björn Tschöpe hat in den vergangenen zehn Jahren als Fraktionsvorsitzender viel für die Sozialdemokratie in Bremen getan und gemeinsam mit der Fraktion wichtige Initiativen auf den Weg gebracht", würdigte Bovenschulte die Arbeit seines Vorgängers. Bovenschulte sieht seine Hauptaufgabe als Fraktionsvorsitzender in der Schärfung des Profils der Sozialdemokraten. "Gute Arbeit, gute Bildung, ein gerechter Ausgleich zwischen den Stadtteilen und eine sozial gerechte Klimapolitik müssen im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen", erklärte der 53-Jährige.

Die bisherige Präsidentin der Bürgerschaft Antje Grotheer wurde einstimmig als Vizepräsidentin der Bürgerschaft von der SPD nominiert. Das Vorschlagsrecht für den Posten als Bürgerschaftspräsident hat als stärkste Partei der Bürgerschaftswahlen die CDU, die wahrscheinlich den bisherigen Vizepräsidenten Frank Imhoff nominieren wird.

Nicht abgestimmt wurde dagegen über die Stellvertreter Bovenschultes. Die Aussetzung der Vize-Wahlen hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, weil bisher keine Bewerberin für die satzungsgemäß vorgesehene weibliche Mindestquote im Fraktionsvorstand hervorgetreten ist und zum anderen mindestens zwei Bewerber auf den noch freien Platz für einen männlichen Fraktionsvize schielen. Dem Vernehmen nach soll nun bis Anfang Juli versucht werden, ein Personalpaket zu schnüren, das im Konsens von der Fraktion getragen wird.