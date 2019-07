Andreas Bovenschulte ist als Nachfolger von Bürgermeister Carsten Sieling nominiert. (Mohssen Assanimoghaddam)

Andreas Bovenschulte soll Mitte August Carsten Sieling als Präsident des Bremer Senats und Bürgermeister ablösen. Darauf hat sich der SPD-Landesvorstand verständigt. Das Gremium nominierte den 53-Jährigen am Donnerstagnachmittag. Bovenschulte braucht noch das Vertrauensvotum des SPD-Landesparteitags, der am Sonnabend in Vegesack stattfindet. Andreas Bovenschulte war bis vor kurzem Bürgermeister der niedersächsischen Nachbargemeinde Weyhe, Ende Juni übernahm er den Vorsitz der SPD-Bürgerschaftsfraktion.