Mit 21 der 23 Stimmen wurde Andreas Bovenschulte zum Fraktionsvorsitzenden der SPD Bremen gewählt. (Karsten Klama)

Andreas Bovenschulte ist Vorsitzender der neuen SPD-Bürgerschaftsfraktion. Der 53-jährige Jurist, der als einziger Bewerber antrat, erhielt in der konstituierenden Sitzung am Montag 21 von 23 Stimmen, zwei Fraktionsmitglieder votierten gegen ihn.

Die Abgeordneten aus Bremen und Bremerhaven brauchten für ihre erste Zusammenkunft nur rund eine Stunde. Die Spannung war raus, seit Bovenschultes Vorgänger Björn Tschöpe Ende vergangener Woche erklärt hatte, nicht erneut für das Spitzenamt kandidieren zu wollen.

Auch die Wahl zweier stellvertretender Fraktionschefs wurde kurzfristig abgesetzt. Bisher zeichnet sich nämlich keine Bewerberin für die satzungsgemäß vorgesehene weibliche Mindestquote im Fraktionsvorstand ab, außerdem gibt es mindestens zwei Bewerber für den noch freien Platz eines männlichen Fraktionsvize. Dem Vernehmen nach soll nun bis Anfang Juli versucht werden, ein Personalpaket zu schnüren, das im Konsens von der Fraktion getragen wird. Entschieden wurde lediglich, die bisherige Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer als Vizepräsidentin zu nominieren. Das Präsidentenamt steht künftig der CDU als stärkster Fraktion zu.

"Sehr zufrieden"

Andreas Bovenschulte zeigte sich nach seiner Wahl mit dem Ergebnis „sehr zufrieden“. Die neue Fraktion müsse sich schlagkräftig aufstellen. „Das heißt auch: Wir müssen raus in die Stadtteile und raus in die Gesellschaft“, so Bovenschulte. Das Problem der SPD sei ja nicht, dass sie keine klaren inhaltlichen Positionen etwa zu den Themen Wohnen, Bildung oder Arbeit habe. „Die Leute müssen uns aber auch glauben, was wir sagen. Und das kriegt man nur hin, wenn man die Gespräche mit der Gesellschaft in den Stadt- und Ortsteilen wesentlich intensiviert“, sagte Bovenschulte.

In der Frage möglicher weiterer persönlicher Ambitionen ließ sich Bovenschulte nicht in die Karten schauen. Parteiintern wird der 53-Jährige auch als möglicher Nachfolger von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) gehandelt, falls dieser sich wegen der anhaltenden Kritik an seiner Person nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen entschließen sollte, sein Amt zur Verfügung zu stellen.

Ein solcher Schritt wäre – wenn er denn käme – vor dem 6. Juli zu erwarten. An diesem Tag kommen die Delegierten der Landes-SPD zu einem außerordentlichen Parteitag zusammen, um über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen und das Personal für den Senat zu entscheiden. Auf die Frage, ob er sich für höhere Aufgaben bereithalte, sagte Bovenschulte dem WESER-KURIER: „Ich möchte mich jetzt meiner neuen Funktion als Fraktionsvorsitzender widmen.“ Eine solche Aussage ist einerseits ein Bekenntnis zum neuen Job, aber auch keine kategorische Absage an eine Mission Rathaus, wenn sie denn plötzlich akut werden sollte.