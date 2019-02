Das Ergebnis der Sonntagsfrage von Infratest-Dimap im Auftrag des WESER-KURIER sieht die CDU leicht vor der SPD. (Grafik WK / Echtermann)

Claas Rohmeyer (CDU) eilt schon am Donnerstagabend voraus: Der Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft twitterte um kurz nach 23 Uhr: "CDU führt vor SPD an der Weser." Da war das Ergebnis der sogenannten Sonntagsfrage zur Bürgerschaftswahl von Infratest-Dimap im Mai im Auftrag des WESER-KURIER gerade erst wenige Minuten in der Welt.

Die CDU liegt mit 25 Prozent einen Punkt vor der SPD (24 Prozent). Ein Ergebnis, das zwar zu Optimismus anregt, aber dennoch denkbar knapp ist. Entsprechend fallen die Reaktionen aus. Es sei ein "Vorsprung, den wir aber ausbauen können und werden", schreibt Rohmeyer auf Twitter. Am Freitagmorgen schlossen sich weitere CDU-Parteikollegen dieser Diagnose an: "Da geht noch mehr", twitterte etwa die Junge Union aus dem bayrischen Pullach.

Ähnlich fällt auch die Reaktion von CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder aus. "Die Richtung stimmt und motiviert uns - darauf ausruhen werden wir uns aber nicht", schreibt er am Freitagmorgen auf Facebook. Und gibt erneut klar die Richtung vor: Am 26. Mai wolle die CDU in Bremen stärkste Kraft werden, und bis dahin werde man "weiter Gas geben".

Kampfgeist auch bei der SPD

Auch bei der SPD klingt die Deutung des Umfrageergebnisses sehr einheitlich: Die Partei könne sich nicht mehr auf ihre quasi historisch gewachsene Garantie verlassen, stärkste Kraft in Bremen zu werden. So schreibt Falk Wagner, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Stadt auf Twitter: "SPD wird nicht sowieso stärkste Kraft in Bremen, Grüne könnten CDU und FDP ins Rathaus hieven." Bremen werde sich im Mai zum ersten Mal aktiv entscheiden müssen, ob es einen Senat links oder rechts der Mitte wolle. Letzterer passe jedoch nicht zu Bremen, führte Wagner in einem Statement auf Facebook weiter aus. "Nur: einfach zurücklehnen geht diesmal nicht."

Tatsächlich könnten die Grünen zu einem entscheidenden Faktor bei der Bürgerschaftswahl werden. Eine Jamaika-Koalition könnte eine knappe Regierungsmehrheit erhalten. Für Rot-Grün reicht es nach der aktuellen Sonntagsfrage nicht aus. Für eine Rot-Rot-Grüne Koalition dagegen schon.

Die Grünen haben insgesamt allen Grund zur Freude über das Umfrageergebnis: Sie legten am deutlichsten zu und sind damit drittstärkste Kraft. "Vielen Dank für so viel Zustimmung", twitterte die Partei.

Kristina Vogt, Spitzenkandidatin der Linken für die Wahl, bezieht sich auf Twitter dagegen auch auf die Ergebnisse zur Beliebtheit möglicher Koalitionen. Rot-Grün erreichte dabei immer noch die größte Zustimmung, mit 38 Prozent. Vogt sieht daher keine echt Wechselstimmung in Bremen aufkommen. Die Umfrage entspreche dem, was ihr die Menschen "auf der Straße" signalisierten: "Ein Rathaus ohne SPD kann sich der Bremer an sich nach 74 Jahren auch nicht vorstellen."

Der Landessprecher der Linken, Felix Pithan, und sein Stellvertreter Tim Ruland sprechen von einem stabilen, zweistelligen Ergebnis für ihre Partei. "Sieht danach aus, dass wir 2019 erneut ein besseres Ergebnis als bei der Wahl davor erreichen", twittert Ruland. Ihre Parteikollegin Miriam Strunge sieht den bundesweiten "Grünen Hype" auch in Bremen durchschlagen und teilt gegen SPD und CDU aus. Die SPD sei in einem "desolaten Zustand", und die Träume der CDU vom Bürgermeisteramt hätten nicht mit der "Performance des Spitzenkandidaten" zu tun.

Der Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ruft auf Twitter die Bürgerschaftswahl zum Tag der Entscheidung für Grüne und Linke aus. Sie müssten sich entscheiden, ob sie in "ihrem Bremen" einen CDU-Bürgermeister haben wollten - "oder diesmal doch lieber SPD wählen".

++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Stand: 11.08 Uhr ++