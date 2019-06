Linken-Spitzenkandidatin Kristina Voigt gibt vor Beginn der Koalitionsverhandlungen noch Interviews. (Carmen Jaspersen/dpa)

SPD, Grüne und Linke haben den Auftakt der Verhandlungen über ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis in Bremen übereinstimmend als konstruktiv und vertrauensvoll bezeichnet. Die Gespräche hätten auf Augenhöhe stattgefunden, sagte Linken- Fraktionschefin Kristina Vogt am Mittwoch nach dem rund vierstündigen Treffen in Bremen.

Die Delegationen beschlossen die Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema Finanzen, die in kleiner Runde tagen und die finanziellen Rahmenbedingungen für das hochverschuldete Bundesland berechnen soll. Alle Finanzzusagen an den Bund würden eingehalten, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). In dieser Frage habe Einigkeit bestanden.

Mehr zum Thema Regierungsbildung in Bremen Koalitionsverhandlungen beginnen mit einem Kassensturz An diesem Mittwoch beginnen die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken – und bis ... mehr »

An den Koalitionsverhandlungen sind insgesamt mehr als 40 Vertreter der drei Parteien beteiligt. Eine große Verhandlungsrunde soll sechs Mal zusammenkommen, mehrere fachpolitische Untergruppen sollen der großen Runde zuarbeiten. Die Koalitionäre in spe haben sich einen ambitionierten Zeitplan gesetzt: Bis zum 30. Juni soll ein Koalitionsvertrag unter Dach und Fach sein. (dpa)

+++Dieser Text wurde um 15.23 Uhr aktualisiert+++