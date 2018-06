Zwist bei den Grünen in Bremen: Die Partei streitet über ihr Spitzenteam für die Wahl 2019. (dpa)

Bei den Bremer Grünen steuert in der Frage, wer die Partei in die Wahl zur nächsten Bremischen Bürgerschaft führen soll, alles auf eine Urabstimmung der Mitglieder zu. "Wir haben den Auftrag der Mitgliederversammlung bekommen, die Möglichkeit einer Urwahl zu prüfen und werden das selbstverständlich tun", erklärte am Dienstag die Grünen-Vorsitzende Alexandra Werwath. Sinnvoll eingesetzt werden könne dieses Mittel aber natürlich nur dann, wenn Alternativen zur Wahl gestellt würden, sagte Werwath.

Die Vorsitzende und der gesamte Vorstand der Grünen hatten sich das Prozedere anders vorgestellt. Sie wollten ein Spitzenteam aus drei Frauen, das die Partei in den Wahlkampf führt. Ein entsprechender Antrag ist am Montagabend bei einer Mitgliederversammlung jedoch gescheitert. Die knappe Mehrheit sprach sich zwar für das Spitzenteam aus, wollte aber offen lassen, in welcher Reihenfolge die drei Frauen auf der Wahlliste platziert werden und ob es nicht besser wäre, sämtliche Mitglieder dazu zu befragen.

Für das Team nominiert sind Karoline Linnert, Maike Schaefer und Anja Stahmann. Linnert und Stahmann sitzen in der rot-grünen Regierung, die eine als Finanzsenatorin und Bürgermeisterin, die andere als Sozialsenatorin. Schaefer ist Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft.