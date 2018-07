2019 wird die Bürgerschaft neu gewählt. Die Grünen überlegen aktuell, wen sie auf die Liste setzen wollen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Grünen in Bremen haben sich zu einer Quote verpflichtet: Platz fünf und sechs auf der Liste für die kommende Bürgerschaftswahl sind demnach dem Parteinachwuchs vorbehalten. Zwei Bewerber für diese Plätze stehen nun fest - es sind Lea Schweckendiek und Philipp Bruck. Das hat die Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend in Bremen und Bremerhaven am Wochenende entschieden. Die beiden Kandidaten müssen allerdings im Dezember noch von einer Wahlversammlung der Grünen bestätigt werden.

Der Landesvorstand hat vorgeschlagen, mit Anja Stahmann, Maike Schaefer und Karoline Linnert (v.l.n.r.) ein Team aus drei Frauen an die Spitze zu setzen. (Christina Kuhaupt)

Bei den weiteren Listenplätze, vor allem bei der Spitzenkandidatur, sind die Grünen noch uneins. Der Landesvorstand hatte vorgeschlagen, mit Finanzsenatorin Karoline Linnert, Sozialsenatorin Anja Stahmann und der Fraktionsvorsitzenden Maike Schaefer ein Team aus drei Frauen an die Spitze zu setzen. Auf Platz eins wäre wieder Linnert gelandet. Die Parteibasis war damit aber nicht einverstanden und forderte den Vorstand auf, eine Urabstimmung zu prüfen. In der kommenden Woche könnte es ein Ergebnis geben, dann kommt zu dieser Frage der Landesvorstand zusammen.