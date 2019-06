Maike Schaefer sieht in der Krise der SPD eine Last für eine mögliche rot-rot-grüne Regierung in Bremen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Für die Bremer Grünen wirkt sich die Krise der Bundes-SPD auch auf die Sondierungen für eine rot-rot-grüne Regierung im kleinsten Bundesland aus.

"Ich glaube, wenn eine Bundespartei gerade orientierungslos ist, das sicherlich auch auf die hiesige Politik einen Einfluss haben wird", sagte die Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer. "Die müssen sich ja wirklich personell komplett sortieren", sagte sie zum Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles.

Schaefer sondierte am Montag mit CDU und FDP ein mögliches Dreierbündnis. In dieser Koalition würde Carsten Meyer-Heder erster CDU-Bürgermeister in Bremen werden. Später sollte eine Runde von SPD, Grünen und Linken folgen. Die SPD mit Bürgermeister Carsten Sieling versucht trotz Stimmverlusten bei der Landtagswahl vom 26. Mai weiter zu regieren. Um die Grünen zu gewinnen, müsse die SPD sich bewegen, forderte Schaefer. "Wir erwarten, dass es einen Aufbruch gibt".

Meyer-Heder rechnete trotz des Rücktritts von Nahles mit einem Fortbestand der großen Koalition im Bund. "Die SPD hat's schwer", sagte er. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD seien aber noch sinnvolle Dinge vereinbart, die umgesetzt werden sollten, sagte er. "Ich glaube, keiner hat Interesse an Neuwahlen im Augenblick." (dpa)