Maike Schaefer sieht in der Krise der SPD eine Last für eine mögliche rot-rot-grüne Regierung in Bremen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Für die Bremer Grünen wirkt sich die Krise der Bundes-SPD auch auf die Sondierungen für eine rot-rot-grüne Regierung im kleinsten Bundesland aus.

"Ich glaube, wenn eine Bundespartei gerade orientierungslos ist, das sicherlich auch auf die hiesige Politik einen Einfluss haben wird", sagte die Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer. "Die müssen sich ja wirklich personell komplett sortieren", sagte sie zum Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles.

Schaefer sondierte am Montag mit CDU und FDP ein mögliches Dreierbündnis. In dieser Koalition würde Carsten Meyer-Heder erster CDU-Bürgermeister in Bremen werden.

CDU und FDP wollen den Grünen in der Klimapolitik weit entgegenkommen, damit die Ökopartei ein Regierungsbündnis mit ihnen schmiedet. Eine Abgabe auf den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) sei nötig, sagte CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder am Montag. "Wir denken tatsächlich ein bisschen anders als die Bundes-CDU." "Für uns stehen die Zeichen auf Grün", sagte die FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner nach dem Treffen. Warnungen ihres Bundesvorsitzenden Christian Lindner im Deutschlandfunk vor einer radikalen Klimaschutzpolitik machte sie sich nicht zu eigen.

Auf der Suche nach einer neuen Landesregierung berieten am Montag - gut eine Woche nach Wahl - die Parteien erstmals in den möglichen Dreierbündnissen Schwarz-Grün-Gelb und Rot-Rot-Grün.

Maike Schaefer deutete am Rande der Gespräche nicht an, welchem Partner ihre Partei zusagen werde. Der Grünen-Landesvorstand will am Mittwoch einen Vorschlag machen, mit wem Koalitionsverhandlungen geführt werden sollen. Am Donnerstag soll ein Landesparteitag darüber abstimmen.

SPD-Bürgermeister Carsten Sieling sagte: "Wir wollen eine Koalition, in der sich Grünes, Linkes und eben auch Sozialdemokratisches gleichrangig und auf Augenhöhe wiederfindet."

Die SPD mit Bürgermeister Carsten Sieling versucht trotz Stimmverlusten bei der Landtagswahl vom 26. Mai weiter zu regieren. Um die Grünen zu gewinnen, müsse die SPD sich bewegen, forderte Schaefer. "Wir erwarten, dass es einen Aufbruch gibt".

Meyer-Heder rechnete trotz des Rücktritts von Nahles mit einem Fortbestand der großen Koalition im Bund. "Die SPD hat's schwer", sagte er. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD seien aber noch sinnvolle Dinge vereinbart, die umgesetzt werden sollten, sagte er. "Ich glaube, keiner hat Interesse an Neuwahlen im Augenblick." (dpa)

++ Aktualisiert um 16.59 Uhr ++