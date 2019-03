Kurz nachdem Hinrich Lührssen aus der AfD ausgetreten war, wählte ihn die Wählervereinigung Bürger in Wut zum Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl. (Ralf Michel)

Eigentlich wollte Hinrich Lührssen ja Spitzenkandidat der AfD in Bremen werden. Hat aber nicht geklappt. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste im Januar unterlag Lührssen im Kampf um den Spitzenplatz dem Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz. Lührssen verließ daraufhin die Partei, seither herrscht Eiszeit zwischen ihm und der AfD. Nicht aber Funkstille. Und genau dies führte beide Seiten am heutigen Donnerstag vors Bremer Landgericht.

Lührssen hat die AfD in den Medien als "antidemokratisch" bezeichnet und die Partei bezichtigt, sich bei der Kandidatenaufstellung "üble Tricks" zu bedienen. Dagegen ging der AfD-Landesverband Bremen nun juristisch vor, zog am Ende jedoch vier ihrer fünf Anträge gegen Lührssen zurück. Der Grund: Das Gericht urteilte, Lührssens Äußerungen seien im Sinne der Meinungsfreiheit zulässig. Ebenso darf der Ex-AfDler weiterhin behaupten, es gebe innerhalb der AfD keine Demokratie und man sei dort nur solange Spitzenkandidat wie es dem Landesverband in den Kram passt.

Nicht länger sagen darf Lührssen dagegen, dass es bei 120 AfD-Mitgliedern 32 Parteiordnungsverfahren gibt. Dies sagte Lührssen zu, damit ist diese Sache erledigt.

++ Diese Meldung wurde um 13.31 Uhr aktualisiert. ++