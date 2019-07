Die Abstimmung lief bis zum diesem Montag um 16.30 Uhr. (Lino Mirgeler/dpa)

Die letzte Hürde ist genommen: Mit 78,5 Prozent der abgegebenen Stimmen haben die Linken bei ihrem Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag dem rot-grün-roten Regierungsbündnis zugestimmt. Damit steht der Regierungsbeteiligung der Linken nichts mehr im Wege. An der Urabstimmung haben sich gut 60 Prozent der Mitglieder beteiligt. Insgesamt wurden 349 Stimmen abgegeben, 10 davon waren ungültig. 266 Mitglieder stimmten für Rot-Grün-Rot, sechs enthielten sich und 67 stimmten gegen die Koalition. SPD und Grüne hatten bereits Anfang Juli jeweils auf ihren Landesparteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

Landessprecherin Cornelia Barth sagte über das Ergebnis. „Ich danke unseren Mitgliedern, dass sie sich trotz der Urlaubszeit so zahlreich an dem Mitgliederentscheid beteiligt haben." Das Ergebnis zeige auch, dass die Mitglieder der Verhandlungskommission gute Arbeit geleistet hätten.

Bis 16.30 Uhr am Montagnachmittag hatten die Mitglieder der Bremer Linken Gelegenheit, über eine mögliche Regierungsbeteiligung ihrer Partei abzustimmen. Das notwendige Quorum für den Mitgliederentscheid hatte der Bremer Landesverband bereits am vergangenen Freitag erreicht: Schon da hatte die Hälfte der insgesamt 620 Mitglieder der Linken ihre Stimme für oder gegen den rot-grün-roten Koalitionsvertrag abgegeben.

Viel Zeit hatten die Parteimitglieder dafür allerdings nicht: In nur 19 Tagen musste eine Entscheidung vorliegen. Die Befragung der Basis in Bezug auf die Koalitionsfrage in der Länderregierung hat bei den Linken Tradition: Wie in Bremen hatten auch die Parteimitglieder in Thüringen, Brandenburg und Berlin über die Regierungsbeteiligung ihrer jeweiligen Landesverbände entschieden.