„Che Erlanson“: Linken-Chefin Kristina Vogt überreicht dem scheidenden Parlamentarier Peter Erlanson ein stilisiertes Porträt zum Abschied. (Klama)

Hasta la victoria siempre“, immer bis zum Sieg: Natürlich war es das legendäre Motto des ebenso legendären Revolutionärs Che Guevara, Ikone des Sozialismus, das über dem stilisierten Porträt des langjährigen Linken-Abgeordnete Peter Erlanson prangte. Sein Abschiedsgeschenk für zwölf Jahre Arbeit in der Fraktion der Linken.

Die rund 120 Teilnehmer des außerordentlichen Parteitags der Linken in Gröpelingen dankten ihm mit Standing Ovations, ebenso wie später dem spontan angemeldeten Beitrag einer „Fridays-for-Future“-Abordnung. Erlanson gehört zu dem Teil der Bremer Linken, der es als, vorsichtig formuliert, für keine gute Idee hält, sich an einer Regierung welcher Art auch immer zu beteiligen. Die Kritiker waren am Donnerstagabend aber in der Minderheit.

Mehr zum Thema Mögliche rot-rot-grüne Regierung in Bremen Reaktionen auf den Vorstoß des Grünen-Vorstands Ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis wird in Bremen immer wahrscheinlicher. CDU und FDP zeigen sich ... mehr »

Die Linke wird sich, das ist der Beschluss, in Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Grünen begeben. 49 von insgesamt 67 wahlberechtigten Genossen stimmten mit Ja, 13 dagegen. Als Empfehlung angenommen wurde auch ein Antrag der Linksjugend, in den Koalitionsverhandlungen auf bestimmte Forderungen wie Kohleausstieg und kostenlosen ÖPNV besonders zu pochen.

"Wir sind auf dem Weg"

Der Entscheidung war eine mehr als zweistündige Debatte mit mehr als 40 Beiträgen vorausgegangen. Befürworter wie Kritiker brachten ihre Argumente vor. Da war dann von Kröten die Rede, die man in einigen Punkten schlucken müsse, andere dagegen warnten davor. Der Grundtenor aber war doch ziemlich pragmatisch, wie zum Beispiel der junge Genosse Luis Köhn auf den Punkt brachte: „Leute, lasst uns doch erst mal gucken, was bei den Koalitionsverhandlungen herauskommt. Wenn es sch... ist, können wir es ja im Zweifel immer noch ablehnen“. Die Linken entscheiden nach den Verhandlungen erneut per Parteitag und Mitgliederentscheid über die Annahme eines möglichen Koalitionsvertrags. „Ich finde es gut, wir sind auf dem Weg“, sagte Landessprecherin Cornelia Barth.

Mehr zum Thema Empfehlung an Parteibasis Grünen-Vorstand will Rot-Grün-Rot In Bremen zeichnet sich ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis ab. Der Landesvorstand der Grünen ... mehr »

Zu Beginn hatten Fraktionschefin Kristina Vogt und Landessprecher Felix Pithan den rund 120 Teilnehmern des Parteitags von den Sondierungsgesprächen berichtet und ihnen eine Einschätzung gegeben, welche Forderungen der Linken in einer Regierung Erfolg haben könnten und welche eher nicht. Zum Beispiel beim Bau von neuen Schulen durch die öffentliche Hand, bei der Erbpacht als Pflicht beim Verkauf öffentlichen Grund und zusätzlichen Geldern für soziale Projekte in den Stadtteilen sehen sie große Übereinstimmungen.

Vogt betonte dann die emotionale Seite der Sondierungen. „Es geht nicht nur um Inhalte, sondern auch um die Frage, wie arbeitet der Senat?“ Weniger Geklüngel, mehr echte Zusammenarbeit statt gegenseitigem Ausspielen der Ressorts und „dass Beschlüsse nicht mehr zu Tode verwaltet werden“ (Vogt): Das sind die Ansprüche der Linken.