Linke-Spitzenkandidatin Kristina Vogt (vorne Links) und ihre Parteikollegin Cornelia Barth am Freitagmorgen. (Frank Thomas Koch)

Der Reigen der Sondierungsgespräche geht weiter: Am Freitagmorgen kamen CDU und FDP sowie Grüne und Linke zusammen. Am Nachmittag folgen Treffen von SPD und Linke sowie Grüne und FDP. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder versucht, im Bündnis mit Grünen und FDP erstmals das Bremer Rathaus zu erobern. Die SPD von Bürgermeister Carsten Sieling hofft, in einer Regierung mit Grünen und Linkspartei an der Macht zu bleiben. Diese Dreierkonstellationen wollen am kommenden Montag beraten.

Christdemokraten und Freie Demokraten kamen in der Bremer CDU-Zentrale zusammen. Meyer-Heder nannte kurz vor dem Treffen sein Ziel des Sondierungsgesprächs: „Wir haben den Grünen Zugeständnisse gemacht. Jetzt ist die Frage, ob auch die FDP dahinter stehen kann.“

Gut gelaunt traf die fünfköpfige Verhandlungsdelegation in der CDU-Zentrale ein. Bürgerschaftsmitglied Magnus Buhlert begrüßte die Christdemokraten mit einem herzhaften „Moin“, die Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner schob ein fröhliches „Hello“ hinterher. „Wir freuen uns, dass wir jetzt hier sind und hoffen, etwas für Bremen verändern zu können“, erklärte Steiner. Ungewöhnlich: Mitglied der FDP-Delegation ist der Berliner Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja. Er hat Erfahrungen mit der Konstellation Jamaika oder Rot-Rot-Grün. Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2016 stand SPD-Bürgermeister Michael Müller ebenfalls vor dieser Frage. Am Ende vieler Gespräche kam es zur Bildung einer rot-rot-grünen Regierung.