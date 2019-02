Sascha Karolin Aulepp begrüßt die Delegierten beim Landesparteitag in Vegesack. (Ralf Michel)

Nach sechs Stunden Beratung hat die Bremer SPD am Samstag mit großer Mehrheit ihr Programm für die Bürgerschaftswahl im Mai beschlossen. Lediglich sechs der 136 Delegierten stimmten gegen das "Zukunftsprogramm 2019 - 2023".

Mit der Begrüßung durch die Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp hatte am Samstagmorgen der Landesparteitag der Bremer SPD im Gustav-Heinemann-Haus in Vegesack begonnen. Die Partei nennt ihr Programm selbstbewusst "Regierungsprogramm". Denn daran, dass sie auch nach der Wahl zur Bürgerschaft am 26. Mai wieder stärkste Partei sein werden, besteht für Bremens SPD kein Zweifel. Der Parteitag sei auf diesem Weg ein "wichtiger Meilenstein", sagte Aulepp.

Das 103 Seiten umfassende SPD-Programm steht unter dem Motto "Jetzt gemeinsam Zukunft machen - Für Bremen und Bremerhaven". Mit den Worten, das Soziale sei Bestandteil der Bremer DNA, eröffnete Aulepp die Debatte mit den anwesenden 136 Delegierten. "Bei uns zählt der soziale Zusammenhalt." Wichtig sei deshalb guter, bezahlbarer Wohnraum. Zur Inneren Sicherheit gab die Landesvorsitzende als Ziel 2900 Polizisten für Bremen und mindestens 520 in Bremerhaven aus, beim Mindestlohn kündigte sie eine schrittweise Anhebung auf 12 Euro an, auch "wenn sich die Grünen da noch etwas zieren".

Die SPD überträgt den Parteitag auch im Livestream auf Facebook:

Zweiter Redner zur Einstimmung in die Debatte war Bürgermeister Carsten Sieling. Der gab sich kämpferisch: "Ich werde Bürgermeister bleiben!" Er bekannte sich zu Kindergrundsicherung, 12 Euro Mindestlohn und Grundrente, und erhielt am Ende seiner gut 20-minütigen Rede stehende Ovationen der Versammlung. Die Bürgerschaftswahl sei für die ganze Sozialdemokratie in Deutschland von wegweisender Bedeutung, so Sieling. "Die Frage, wie Bremen abschneidet, und dass Bremen weiter sozialdemokratisch regiert wird, ist eine entscheidende für die Zukunft der gesamten SPD." Bei der Wahl gehe es auch darum, welches Gewicht und welche Bedeutung die "traditionsreiche und wichtige Partei" SPD für Deutschland weiter nehmen werde. Die SPD stellt in Bremen seit mehr als 70 Jahren den Regierungschef.

Darauf bezog sich auch die SPD-Bundestagsabgeornete Sarah Ryglewski während der Generalaussprache: "Unser Land ist so lebens- und liebenswert, weil wir es gestaltet haben." Ryglewski appellierte unter dem Beifall der Delegierten an den Zukunftsoptimismus ihrer Partei: "Wir haben Lust auf morgen. Wir haben Lust darauf, auch die nächsten 70 Jahre zu gestalten."

Eine repräsentative Umfrage des WESER-KURIER im Februar sagte für die Wahl ein knappes Rennen zwischen SPD und CDU voraus. Demnach kommen die seit mehr als 70 Jahren in Bremen regierenden Sozialdemokraten von Bürgermeister Carsten Sieling auf 24 Prozent der Stimmen und die CDU auf 25 Prozent. Die Grünen erreichten in der Umfrage 18 Prozent, die Linke 13 Prozent, die AfD 8 Prozent und die FDP 6 Prozent. (mit dpa)

