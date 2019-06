Stimmen sortieren und zählen: Das war die anstrengende Aufgabe der Helfer nach dem großen Wahltag am 26. Mai in Bremen, als neben Europa-, Beirats- und Bürgerschaftswahl auch der Rennbahn-Volksentscheid abgehalten wurde. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Sie haben gezählt und gezählt und gezählt in der Woche nach der Bürgerschaftswahl am 26. Mai. Die Stimmen der Bremer bei der Bürgerschaftswahl, für die Stadteilparlamente und die „Jas“ und „Neins“ beim Volksentscheid über die Zukunft der Galopprennbahn. Was viele der insgesamt 700 Helfer, die zwischen dem 27. Mai und dem 1. Juni im Dauereinsatz waren, bislang noch nicht zählen konnten – war das Geld, das ihre Einsätze aufs Konto brachten.

Erst Anfang dieser Woche hat das Wahlamt die Auswertung der Stundenzettel abgeschlossen und die letzten Überweisungen angewiesen. Bei einigen der Wahlhelfer hat diese Verzögerung für Unmut gesorgt. „Ich habe mich in den vergangenen Jahren öfter als Wahlhelfer gemeldet, aus Überzeugung. Aber nach dieser Erfahrung werde ich mir das beim nächsten Mal gut überlegen“, sagt einer der Helfer, der seinen Namen aus persönlichen Gründen nicht in der Zeitung lesen möchte. Vor allem die Kommunikation seitens des Wahlamtes hat ihn in den Tagen seit der Wahl verärgert.

„Ich habe noch während der Auszählung gefragt, da sagte der Tischvorsteher, dass es eine Woche oder zehn Tage dauert, bis das Geld da ist“, sagt der Mann. War es dann aber nicht, nach telefonischer Vertröstung und einer weiteren Enttäuschung beim Blick aufs Konto – er wartet auf gut 400 Euro – ging er schließlich selbst zum Wahlamt, sogar zwei Mal. „Der eine hat dies gesagt, der andere das. Das fand sich sehr unglücklich.“

Martin Kesper, Referatsleiter im Wahlamt, räumt die Malaise unumwunden ein. Insgesamt habe sich die Auszahlung des sogenannten Erfrischungsgeldes für die Helfer in den Auszählzentren im Vergleich zur Wahl 2015 um gut eine Woche verzögert – entsprechend viel mehr oder weniger genervte Nachfragen hat er in den vergangenen Wochen erhalten. Viele seien auch verständnisvoll gewesen, sagt der Referatsleiter. „Aber wir hätten von Beginn an klarer kommunizieren müssen, wann mit dem Geld zu rechnen ist.“ Eine Frist, innerhalb derer das Geld ausgezahlt sein muss, gibt es indes nicht.

Mehr Reserve an Wahlhelfern eingesetzt als sonst

Das Problem für das Wahlamt: Anders als bei den Helfern in den Wahlbüros, die ihre Beträge (meist um die 65 Euro) noch am Wahltag in bar ausgezahlt bekommen, muss die Arbeit eines Helfers im Auszählzentrum per Stundenzettel erfasst werden. Dort wird zum Beispiel dann auch vermerkt, wenn er im Laufe der Woche zum Beispiel stunden- oder tageweise als Vorsteher gearbeitet hat. Jeder der insgesamt etwa 700 Stundenzettel musste einzeln abgearbeitet werden. Vor diesem großen Stapel saßen im Wahlamt dann aber nur drei Mitarbeiterinnen, zwei davon arbeiten nur Teilzeit.

„Das hat dann einfach seine Zeit gedauert“, sagt Kesper. „Zumal bei vielen auch noch die Bankverbindung telefonisch nachgefragt werden musste, weil sie zu der Reserve an Wahlhelfern gehörten.“ Von dieser setzte das Wahlamt mit insgesamt circa 100 Personen dieses Mal mehr als sonst ein, weil sich die Auszählung dann anders als zuerst angenommen bis in den Sonnabend zog.

Die ausgewerteten Stundenzettel wanderten im Anschluss in die Buchhaltung des Wahlamts, die sie ins SAP-System kopierte. Erst danach konnte das Geld tatsächlich angewiesen werden. „Ich gehe davon aus, dass es in dieser Woche bei allen ankommt“, sagt Kesper. „Die Leute haben ja alle gut gearbeitet. Es ist klar, dass sie nun ihr Geld haben wollen. Aber wir konnten es einfach nicht schneller leisten.“