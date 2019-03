Piet Leidreiter (v.l.), Hinrich Lührssen und Jan Timke stellten das Wahlprogramm der Bürger in Wut vor. (Archiv: Christina Kuhaupt)

Die Polizei soll auf 3000 Beamte aufgestockt, die Polizeireform abgelehnt und eine freiwillige Sicherheitswacht als Ergänzung eingerichtet werden: Die Bürger in Wut setzen in ihrem Wahlprogramm voll auf das Thema innere Sicherheit. Aber auch Bildung ist ein Schwerpunkt, den die Vertreter der Wählervereinigung am Donnerstag im Intercity-Hotel am Bremer Hauptbahnhof vorgestellt haben. Dabei forderten sie eine Rückkehr zum gegliederten Schulsystem (Haupt- und Realschule sowie Gymnasium), eine einheitliche Schulkleidung und eine Benotung der Schüler spätestens ab der dritten Klasse. Für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai hat sich die Wählervereinigung ein Sieben-Prozent-Ziel gesetzt.

„Wir wollen mit einer guten Fraktionsstärke von sechs, sieben Personen in die Bürgerschaft einziehen“, sagte der BIW-Landesvorsitzender Jan Timke. Der Abgeordnete und Spitzenkandidat für den Wahlbereich Bremerhaven erläuterte zusammen mit Hinrich Lührssen, BIW-Spitzenkandidat für Bremen, sowie dem in Bremen auf Platz zwei kandidierenden Piet Leidreiter die programmatischen Anliegen für den Wahlkampf.

„Bremen und Bremerhaven sind nicht sicher“, hat sich die Wählervereinigung ins Programm geschrieben. Aus diesem Grund ist der Kampf gegen die Kriminalität für sie das wichtigste Thema. Die Polizeireform lehnen die Bürger in Wut ab. „Das ist der falsche Weg“, sagte Jan Timke. Er forderte die Rückkehr zu einer dezentralen, stadtteilbezogenen Revierstruktur. „Mit Polizeirevieren, die rund um die Uhr geöffnet haben“, so Timke. Zudem soll es mobile Polizeiwachen in Wohnquartieren mit hoher Kriminalitätsbelastung geben. Dafür müsse das Personal der Polizei schrittweise auf 3000 Beamte in Bremen und 550 in Bremerhaven aufgestockt werden.

Als Ergänzung fordern die BIW-Vertreter eine freiwillige Sicherheitswacht aus dafür „geeigneten, zuverlässigen“ Bürgern nach dem Vorbild Bayerns und Sachsens. Sie solle keine Bürgerwehr sein, sondern unter staatlicher Obhut die Polizei bei einfachen hoheitlichen Aufgaben unterstützen, so Timke. Weitere Punkte: ein hartes Vorgehen gegen kriminelle Angehörige kurdisch-arabischer Clans, der Einsatz der Softwarelösung „Predictive Policing“, eine „rasche Abschiebung ausländischer Schwerverbrecher und Mehrfachtäter in Herkunftsländer" und mehr Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten.

Spitzenkandidat Lührssen widmete sich den Themen Bildung und Soziales

Fernsehjournalist Hinrich Lührssen, der Ende Februar zum Spitzenkandidaten gewählt worden war, widmete sich den Themen Bildung und Soziales. Von der Bildungspolitik des rot-grünen Senats halten die Bürger in Wut nichts. Stattdessen fordern sie unter anderem eine Kindergartenpflicht, eine Rückkehr zum gegliederten Schulsystem und lehnen eine inklusive Beschulung von Kindern generell ab.

Weitere Forderungen im Bildungsbereich sind eine einheitliche Schulkleidung, um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und Jugendlichen untereinander zu stärken, und die Wiedereinführung von Klassenwiederholungen („Sitzenbleiben“). Wichtig ist Lührssen noch ein anderer Punkt: „In den Schulen muss dringend wieder Respekt vermittelt werden.“ Das sei eine Frage der Lerninhalte, die auch eine Art „Lebenskunde“ vermitteln müsse, um Schüler auf das Leben vorzubereiten. Zudem will er sich für eine Quote beim Migrationsanteil in den Klassen einsetzen.

Der Bürgerschaftsabgeordnete Piet Leidreiter ging auf wirtschaftliche und finanzpolitische Themen ein. Er will ein professionelleres Standortmarketing mit dem Ziel, neue Gewerbetriebe für die Ansiedlung im Land Bremen zu gewinnen. Mit Unternehmen wie Kellogg, Hachez oder Coca-Cola hätten sich in den vergangenen Jahren zu viele Traditionsmarken aus Bremen verabschiedet. Das müsse geändert werden.

Das Bundesland soll sich laut Leidreiter im Bundesrat für eine Reform der föderalen Steuerverteilung einsetzen. Das Lohn- und Einkommensteueraufkommen von Pendlern, bei denen Wohn- und Arbeitsort in unterschiedlichen Bundesländern liegen, sei im Verhältnis 50 zu 50 zwischen den beiden Ländern aufzuteilen.

Die Bürger in Wut fordern in ihrem Programm zudem, die Bürgerschaft zu verkleinern. „In keinem Bundesland ist die Abgeordnetendichte pro Kopf so hoch wie im stark verschuldeten Bremen“, sagte Lührssen. Die Wählervereinigung wolle aus diesem Grund die Zahl der Landtagsmandate von 83 auf 50 verringern. Das bringe in jeder Legislaturperiode Einsparungen von mehreren Millionen Euro, so Lührssen.

