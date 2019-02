Hinrich Lührssen ist Spitzenkandidat der Wählervereinigung Bürger in Wut bei der Wahl im Mai. (Christina Kuhaupt)

Er hat ihn also doch noch bekommen, den Posten des Spitzenkandidaten - nur nicht wie ursprünglich geplant bei der AfD, sondern bei den Bürgern in Wut (BIW): Hinrich Lührssen wurde am Samstag mit großer Mehrheit auf den ersten Listenplatz der Wählervereinigung gewählt. Er bekam 83 Prozent der Stimmen, teilten die BIW auf Facebook mit.

Mehr zum Thema Nach Austritt aus Bremer AfD Lührssen will Spitzenkandidat der Bürger in Wut werden Der Fernsehjournalist Hinrich Lührssen will nach seinem Austritt aus der AfD offenbar ... mehr »

Auf Listenplatz zwei für den Wahlbereich Bremen steht der Bürgerschaftsabgeordnete Piet Leidreiter. Ihm folgen Werner Fincke, Heike Boll und Klaus Remkes.

Hinrich Lührssen bedankte sich bei den BIW für das Vertrauen. Sein Engagement für die Bürger in Wut war erst vor wenigen Tagen bekannt geworden. Ursprünglich hatte der TV-Journalist Ambitionen auf das Amt des Spitzenkandidaten der Bremer AfD gehegt. Diese waren jedoch bei der Listenaufstellung der Partei von dem Bürgerschaftsabgeordneten Frank Magnitz durchkreuzt worden. Lührssen übte anschließend scharfe Kritik an den seiner Ansicht nach undemokratischen Strukturen der AfD in Bremen. (ech)