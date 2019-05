Die Bürgerschaft (Archivbild aus dem vergangenen Monat) startete am Mittwoch in ihre letzte Sitzung. (Frank Thomas Koch)

Es sind nur noch zweieinhalb Wochen bis zur Wahl, die Parteien kämpfen um Wählerstimmen, wollen Akzente setzen und Richtungsvorgaben machen. Dem konnte sich auch die Bremische Bürgerschaft in ihrer vorletzten Sitzung dieser Legislaturperiode nicht entziehen: Bei der Aktuellen Stunde und der nachfolgenden Debatte zum Schulkonsens standen politische Zielvorgaben für einen neuen Senat im Vordergrund.

Die Diskussion über die Bremer Bildungspolitik hatte sich zuletzt zwischen CDU und SPD immer stärker aufgeheizt. Die Parlamentsdebatte zum Thema blieb hingegen überraschend unaufgeregt: CDU, SPD, Grüne und Linke hatten einen Antrag gestellt, den im Herbst gemeinsam unterschriebenen Schulfrieden mit konkreten Maßnahmen umzusetzen. Darin hatten sie unter anderem die Fortführung des zweigliedrigen Schulsystems und eine Qualitätsoffensive beschlossen. Deshalb soll der Senat einen Bericht vorlegen, der genaue Pläne für die beschlossenen Ziele sowie die gesetzlichen, finanziellen und personellen Folgen daraus klar definieren soll. CDU, SPD, Grüne und Linke beschlossen dafür die Umsetzung des Schulkonsens, die FDP stimmte dagegen.

Forderungen zur Umsetzung

Der Abstimmung ging ein Schlagabtausch zwischen den Unterzeichnern des Schulkonsens und der FDP voran. Die Liberalen hatten kurzfristig einen Antrag eingereicht, um sich gegen die Vereinbarung auszusprechen: „Der Konsens ist die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Er ist, wie bereits 2009, eine Absage an das Leistungsprinzip in der Schule und ein Bremsklotz für die positive Weiterentwicklung von Gymnasien in Bremen“, heißt es darin. „Wir stehen nicht für ein Weiter-so des Scheiterns“, erklärte Fraktionschefin Lencke Steiner in der Debatte. Der Schulkonsens sorge nicht für Fortschritt, sondern für weitere zehn Jahre Stillstand.

Mustafa Güngör (SPD) wies den Vorstoß der FDP zurück: „Ihr Antrag würde die Schullandschaft spalten.“ Die Maßnahmen seien eine große Herausforderung. Die Mitunterzeichner Linke und CDU setzten sich für schnelle Planungen ein. „Wir erwarten von allen, dass Sie sich um die Umsetzung kümmern“, sagte Linken-Chefin Kristina Vogt. Thomas vom Bruch (CDU) nutzte den Moment, die Bildungspolitik der SPD zu kritisieren: „Sie unterschreiben, machen es aber nicht. Wir haben unterschrieben und wir werden es realisieren.“ Mit dem Bürgerschaftsbeschluss der vier Unterzeichner und dem Auftrag an den Senat sollen nun konkrete Umsetzungsmaßnahmen geplant werden.

Schon vor der Entscheidung zum Schulkonsens hatten die Oppositionsparteien die Arbeitsmarktpolitik des rot-grünen Senats attackiert: Die von den Linken beantragte Aktuelle Stunde drehte sich um das Nettoeinkommen in Bremen. Dabei diskutierte Fraktionschefin Vogt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, laut der das Nettoeinkommen in Bremen um 2,4 Prozent angestiegen und in Bremerhaven um 4,9 Prozent gesunken sei.

Beide Städte profitierten nicht vom Wirtschaftswachstum. „Die Ergebnisse sind sehr bedenklich“, so Vogt. Das sei auch für den Wohnungsmarkt bedeutend: „Die Mieten steigen, die Einkommen nicht.“ Gerade, weil es in vielen Berufen eine immer stärkere Arbeitsverdichtung gebe, durch die mehr Menschen in Teilzeit arbeiteten, verschärfe sich die Lage. „Wir müssen diese Realität zur Kenntnis nehmen“, erklärte Vogt.

Ein Stadt-Land-Gefälle

Dieter Reinken (SPD) sprach sich gegen ein „holzschnittartiges Bild von Bremen als Schlusslicht aus“. Es gebe durchaus Einkommenszuwächse. Allerdings herrsche ein Stadt-Land-Gefälle: „Die Gutverdienenden leben im Umland“, so Reinken. Die vorgelegten Zahlen müssten ins Verhältnis gesetzt werden, sagte Maike Schaefer (Grüne): So gehe es vielen Arbeitnehmern in der Industrie gut, gleichzeitig sei die Leiharbeits- und Langzeitarbeitslosenquote hoch. Sie fordert, dass Frauen stärker in den Fokus von Arbeitsmarktpolitik rücken, beispielsweise durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Thomas Röwekamp (CDU) wich in seiner Redezeit entgegen der Geschäftsordnung vom Diskussionsthema ab: Auf den Besucherrängen saßen in der Aktuellen Stunde zahlreiche Mitglieder der Bremer AfD, auch Spitzenkandidat Frank Magnitz verfolgte die Debatte. Röwekamp hielt deshalb ein Plädoyer für die guten und sicheren Lebensverhältnisse in Deutschland. „Wir sollten unsere demokratischen Gemeinsamkeiten betonen“, sagte er an die anderen Fraktionen gewandt.

„Wir müssen der Spaltung wegen destruktiver Debatten entgegentreten.“ Das sei gerade am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, wichtig. Die darauf folgende Antwort von Alexander Tassis, Einzelabgeordneter der AfD, provozierte fraktionsübergreifend Zwischenrufe und Einwände: Er erklärte, der 8. Mai müsse auch als „Tag der militärischen Niederlage“ gesehen werden. Zahlreiche Abgeordnete warfen ihm unter anderem Geschichtsvergessenheit vor.