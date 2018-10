Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) fordert von seiner Partei mehr Einsatz im Wahlkampf. (Christina Kuhaupt)

Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) fordert von seiner Partei deutlich mehr Einsatz vor der Bürgerschaftswahl im Mai 2019: „Wir müssen jetzt volle Pulle nach vorne gehen. Das, was wir gemacht haben, darstellen – und das, was wir nicht gemacht haben, erklären“, sagte der Weber beim WESER-Strand-Talk des WESER-KURIER. „Wir müssen total in die Offensive gehen.“ Zudem kommentierte Weber die schlechten Umfragewerte seines Parteigenossen Carsten Sieling: „Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um von dem Image wegzukommen.“

Die SPD nahm die Aussagen Webers gelassen auf. Seiner Positionierung bedürfe es keiner Kommentierung, sagte der Landesgeschäftsführer der SPD, Roland Pahl. Bremen könne sich auf einen engagierten Wahlkampf freuen. Die SPD werde kämpfen, stärkste politische Kraft zu werden. Bis dahin werde aber noch „hart gearbeitet und ordentlich regiert“.

Thomas vom Bruch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, war ebenfalls bei Webers Auftritt beim WESER-Strand dabei. „Die Offensive wird es nicht geben“, kommentierte er den Auftritt des Bürgerschaftspräsidenten. Laut aktuellen Umfragen sind die CDU und die SPD mit jeweils 26 Prozent der Wählerstimmen gleichauf.

„Ich nehme die SPD stark verunsichert wahr“, erklärte vom Bruch. Es mangele der Partei an inhaltlichem und personellem Profil. Dem Vorwurf Webers, die CDU habe mit Carsten Meyer-Heder selbst keinen starken Kandidaten aufgestellt, widersprach vom Bruch. „Wir haben einen Kandidaten, der für Erfolg steht und in Bezug auf Bremen eine klare Mission hat.“