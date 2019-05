Haben gut lachen beim ersten Treffen: Thomas Röwekamp (von links), Hermann Kuhn, Alexandra Werwath, Carsten Meyer-Heder, Maike Schaefer und Jens Eckhoff. (Frank Thomas Koch)

In der Parteizentrale der Bremer Grünen am Altenwall haben am Mittwochvormittag die ersten Sondierungsgespräche zur Bildung einer Regierungskoalition für die nächsten vier Jahre begonnen. Vertreter von CDU und Grünen trafen dort zu einer Runde zusammen, um Themenfelder abzustecken und auszuloten, bei welchen strittigen Sachfragen Annäherungsmöglichkeiten bestehen.

Punkt 10 Uhr traf die CDU-Delegation ein, sie besteht aus Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, den Parteivizes Jens Eckhoff und Yvonne Averwerser, Fraktionschef Thomas Röwekamp und Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann. Die Gruppe wurde von der Grünen-Spitze um Spitzenkandidatin Maike Schaefer und die Landesvorsitzenden Alexandra Werwath und Hermann Kuhn erwartet. Auf Reporterfragen war den Gastgebern und der CDU-Abordnung nichts Inhaltliches zu entlocken.

Ob sie denn Willkommensgeschenke für die CDU vorbereitet hätten, wurden die Grünen gefragt. „Ja, unser Parteiprogramm“, scherzte Maike Schaefer. Ob es rote Linien bei den Sondierungen gebe? „Nur grüne Linien“, beschied Hermann Kuhn. Unverbindlicher Small Talk also, nichts mit politischer Substanz. Konkretes ist für den heutigen Tagen auch noch nicht zu erwarten, gegen 13 Uhr soll das gegenseitige Beschnuppern beendet sein. Ob es ein gemeinsames Abschlussstatement geben wird, steht noch nicht fest.