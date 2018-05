Der Unternehmer Carsten Meyer-Heder will für Bremens CDU nach 70 Jahren den Machtwechsel erzwingen. (dpa)

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Bremen will die CDU ihren Spitzenkandidaten küren. Und Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder hat sich große Ziele gesetzt: Er will die Christdemokraten im seit Jahrzehnten rot regierten Bremen auf 35 Prozent der Stimmen bringen – was 13 Prozentpunkte mehr wären als bei der letzten Wahl. Auf dem Landesparteitag am Samstag (10 Uhr) sollen ihn die Christdemokraten nominieren. Als Ehrengast soll die Generalsekretärin der Bundespartei, Annegret Kramp-Karrenbauer, dabei sein.

Voraussichtlich am 26. Mai 2019 sollen die Bremer ein neues Landesparlament wählen. Bei der letzten Wahl hatte die SPD ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte eingefahren. Seitdem regiert sie mit den Grünen mit knapper Mehrheit.

Meyer-Heder hat mit Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) einen erprobten Gegner. Sieling hat jahrelange Erfahrung in der Landes- und Bundespolitik. Meyer-Heder ist dagegen erst seit Anfang März Mitglied in der CDU. (dpa)