Lokalredakteurin Lisa-Maria Röhling (von links) diskutierte mit Kristina Vogt (Linke), Hauke Hilz (FDP), Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und Matthias Güldner (Grüne). Auch Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) und Thomas Röwekamp – beide nicht im Bild – waren beim gut besuchten WK-Talk im Hotel-Restaurant "Zum Werdersee" dabei. (Maren Beneke)

Die CDU schließt eine Regierungsbildung mit der SPD aus, sollte diese nach der Bürgerschaftswahl am Bildungsressort festhalten wollen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp sagte beim WK-Talk des WESER-KURIER zum Thema Bildung und Wissenschaft am Sonntag, dass seine Partei keinem Koalitionsvertrag zustimmen werde, in dem festgehalten sei, dass die SPD das Bildungsressort behalte. Mit seiner Aussage schloss Röwekamp damit eine Große Koalition je nach Ausgang der Wahl am 26. Mai per se aber auch nicht aus.

Das Bildungsressort ist das einzige, das seit 73 Jahren durchgängig in den Händen der Sozialdemokraten liegt. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hat sich zuletzt mit Herausforderungen wie mangelnder Personalausstattung an Schulen, schlechten Ergebnissen der Bremer Schüler im Pisa-Test oder im IQB-Bericht und dem Sanierungsstau an Schulen auseinandersetzen müssen.

Konsens gab es unter den Parteien im vergangenen Jahr beim Schulkonsens: Im Herbst einigten sich SPD, Grüne, CDU und Linke darauf, in den kommenden zehn Jahren am Bremer Schulsystem mit Oberschulen und Gymnasien festhalten zu wollen. Einzig die FDP wollte den Schulfrieden nicht mittragen.

Nichtsdestotrotz kamen 2018 Strukturdebatten wieder auf: So forderte die CDU im November, dass das Abitur nach neun Jahren, G9 genannt, wieder als reale Option betrachtet werden müsse. Das sorgte bei den Unterzeichnern des Schulkonsens für Irritationen. Auch Prinzipien wie Klassenwiederholungen oder Notengebung stehen im Wahlkampf wieder zur Debatte. Dabei steht unter anderem für CDU und die Liberalen die stärkere Leistungsorientierung im Vordergrund, weshalb sie sitzen bleiben genauso wie Noten ab Klasse drei fordern. Auch dies waren Themen des WK-Talks am Sonntag.

