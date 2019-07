Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und Linken steht. (imago stock&people)

Es ist der Leitfaden für die Regierungsarbeit von Rot-Grün-Rot bis 2023: Auf 140 Seiten haben die künftigen Koalitionäre zusammengeschrieben, wie sie sich die Entwicklung des Zwei-Städte-Staats vorstellen. Das Papier, das am Montagnachmittag öffentlich vorgestellt werden soll, liegt dem WESER-KURIER bereits vor. Es handelt sich um eine Fassung vom Sonntagnachmittag, an der noch kleinere sprachliche Retuschen vorgenommen werden sollten. Erkennbar ist insbesondere eine starke grüne Handschrift, die bereits in der Präambel des Vertragswerks zum Ausdruck kommt. "Das Klimaschutzabkommen von Paris und dessen Ziel, die Erderwärmung spürbar unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, ist Grundlage des Handelns dieser Koalition in allen Politikbereichen", heißt es im Vorwort. Die Ökologie wird also zur Richtschnur der Bremer Regierungspolitik. Als weitere wichtige Aufgaben werden genannt, "den sozialen Zusammenhalt zu stärken und Rahmenbedingungen für die gute ökonomische Entwicklung des Landes sowie einer nachhaltigen Haushaltspolitik zu schaffen.

Dies sind wichtige Aussagen zu einzelnen zentralen Politikbereichen

Kinder und Bildung: Schaffung eines bedarfsgerechten Kita-Angebots; insbesondere für die Stadtteile, in denen bisher die Versorgungsquote gering war. Dort müsse es eine „aufholende Entwicklung“ geben. Bis 2023 soll für mindestens 60 Prozent der Unter-Dreijährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen. In der Schulpolitik sollen die Pro-Kopf-Ausgaben nach und nach auf das Niveau der anderen Stadtstaaten angehoben werden. „Statt mit der Gießkanne sollen diese Mittel insbesondere jenen Schulen zugutekommen, wo der Anteil an Kindern mit besonderen Unterstützungsbedarfen besonders hoch ist“, heißt es im Bildungskapitel wörtlich.

Klima und Energie: Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2023; auch Industrie und Gewerbe sollen ihren Anteil zur Reduzierung von Treibhausgasen leisten; in Bremerhaven soll mit dem „Green Economy Gründerzentrum Lunedelta“ ein besonders klimafreundliches Gewerbegebiet mit Pioniercharakter entstehen.

Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung: 10000 neue Wohnungen bis 2023; der Rückgang der Zahl der Sozialwohnungen soll umgekehrt werden; oberhalb der Sozialwohnungsmiete soll ein Segment für bezahlbaren Wohnungen geschaffen werden, besonders die 2018 von Bremen erworbene Brebau soll sich auf diesem Gebiet engagieren; ein „zeitlich begrenzter Mietendeckel“ für Bestandsbauten könne auch für Bremen infrage kommen, „falls die weitere Mietentwicklung dazu Anlass gibt“.

Verkehr: Ausbau und Attraktivierung des öffentlichen Personennahverkehrs; Machbarkeitsstudie für die Einführung eines kostenfreien ÖPNV, die die rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen klärt; günstigere Tickets für Kinder aus armen Familien; Bau von „geschützten Radwegen“ und Sanierung des Radwegenetzes auch in innenstadtfernen Bereichen.

Arbeit: Tarifbindung und Landesmindestlohn sollen gestärkt, die Möglichkeiten für prekäre Beschäftigung im Einflussbereich von Land und Kommune eingeschränkt werden; um den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen, soll der Senat mit öffentlichen Unternehmen entsprechende Zielvereinbarungen abschließen.

Wirtschaft: Entwicklung einer Strategie zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Dafür soll im Dialog mit den Unternehmen eine Marketingstrategie entwickelt werden. Ausbau zukunftsträchtiger Masterstudiengänge an Uni und Hochschulen. Impulse für die Kreativ- und Gründerszene („Zukunftsorte“, an denen Wirtschaft, Wissenschaft, Studenten, Gründer und Kulturschaffende zusammengeführt werden und wo flexible und mobile Arbeitsmodelle erprobt werden.

Inneres: Mehr Polizisten, mehr Richter, Staatsanwälte und Justizvollzugspersonal, mehr Kräfte für den Ordnungsdienst – um eine „stabile und funktionsfähige Sicherheitsstruktur“ im Land Bremen aufzubauen, will die neue Landesregierung in den kommenden vier Jahren personell deutlich aufstocken. Ansonsten atmet der Koalitionsvertrag an vielen Stellen den Geist grüner und linker Positionen: etwa bei der deutlichen Absage an „immer mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden“ bei gleichzeitiger Betonung des Schutzes der Grund- und Bürgerrechte. Oder bei der Fokussierung aller Sicherheitsbehörden auf die Bedrohung durch rechtsextremistische Gewalttäter, der Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet oder auch bei der Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle, an die sich Bürger und Polizeibedienstete mit Kritik und Vorschlägen wenden können.