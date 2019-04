Bürgermeister Sieling nannte im Kandidatencheck von "Buten un Binnen" auf die Frage nach Bremens "schwierigsten Stadtteilen" Schwachhausen und Oberneuland. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Selbstverständlich hört das keine Schwachhauserin und keine Oberneulanderin gerne: Bremens Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat hat Schwachhausen und Oberneuland als „schwierige“ Stadtteile bezeichnet. Das sind ganz neue Töne. Allerdings interpretierte Carsten Sieling den Begriff „schwierig“ anders als erwartet. Es ging ihm nicht um einen auffälligen Anteil Arbeitsloser oder eine besorgniserregende Kriminalitätsrate, sondern eher – und das kann nur vermutet werden – um eine erhöhte Anspruchsquote an Politik und Staat.

Der Fairness halber muss man das Format berücksichtigen, in dem Sieling den „schwierigsten Stadtteil“ identifizierte: Bei „buten un binnen“ musste er eine Art Fragenkatalog abarbeiten. Seine Sache war das nicht, es war ihm sichtlich unangenehm. Es macht einen Unterschied, ob sich der Bürgermeister in einem langen Interview darauf hinarbeitete, kritische Töne gegenüber Bewohnern von Oberneuland und Schwachhausen anzuschlagen oder sich dazu spontan verleiten ließ. Das mag nichts entschuldigen, schließlich ist ein Wahlkampf kein Kindergeburtstag, jedoch erhellend.

Man ahnt, was Sieling bei der Frage durch den Kopf schoss: Schwierig, schwierig, schwierig . . . was sag’ ich, ohne mich in die Nesseln zu setzen? Gröpelingen, Huchting, Blumenthal . . . Benachteiligt heißt nicht automatisch schwierig. Ja, was heißt das schon: schwierig? Wir haben überall plakatiert, dass ich Bremen sozial regiere und die Starken die Schwächeren tragen. In Schwachhausen und Oberneuland wohnen viele Starke, etliche wählen CDU. Schwierig.

SPD setzt auf den Schwerpunkt Sozialpolitik

Sonderlich geschickt war seine Antwort nicht, aber ehrlich und im Grunde keine große Überraschung: Sieling ist bekennender linker Sozialdemokrat. Im Wahlkampf (auch bei diesem Fernsehauftritt) setzt die SPD massiv auf den Schwerpunkt Sozialpolitik. Alt-Bürgermeister Henning Scherf samt Ehefrau wurden eigens für die Kampagne eingespannt, und Scherf formulierte brav: „Wir müssen uns in die Ecken trauen, in die das schicke Aufsteigermilieu nicht schaut. Die SPD gehört dahin, wo es wehtut, wo sich auch Verlierer versammeln.“

Solche Töne haben gute Gründe. Links von der SPD lauern die Linken und bieten sich als Alternative für die an, die in der SPD keine emotionale Heimat mehr zu finden scheinen und sich von ihr im Stich gelassen fühlen. Also ist die SPD auf der Hut, den Menschen in Gröpelingen, Huchting oder Blumenthal nicht noch mehr Anlässe zu geben, sich von ihr abzuwenden.

Der Aufschrei in Schwachhausen und Oberneuland war laut, der der politischen Konkurrenten noch lauter. Sieling milderte seine Aussage ab, bliebt aber grundsätzlich bei seinem Appell. Dagegen ist nichts zu sagen, schließlich gilt sozialer Zusammenhalt in Bremen als ernstgenommener Anspruch. Ob er tatsächlich so viel enger ist als anderswo, weiß niemand. Es gibt jedoch handfeste Zeugnisse für praktischen Gemeinsinn wie eine hohe Stiftungsdichte sowie umfangreiches und vielfältiges bürgerschaftliches Engagement. Man darf vermuten, dass bei einigen Investitionen in der Innenstadt neben Geschäftssinn Lokalpatriotismus eine gewisse Rolle spielt.

Solidarität ist kein Luxus

Das Problem an Sielings Aussage ist – taktisch gesehen –, dass die Wahlbeteiligung in Schwachhausen und Oberneuland höher ist als anderswo. Inhaltlich ist festzuhalten, dass Schwachhausen und Oberneuland überall sind. Solidarität ist eben kein Luxus, den sich nur manche leisten können oder sollten. Eine komfortable Lebensgrundlage hilft jedoch den Blick zu weiten, über die eigenen Probleme hinaus. Mithin ist es ein trauriges, ja, trostloses Argument, dass sogenannte Besserverdienende bereits mit üppigen Steuerzahlungen zum Gemeinwohl beitragen. Anteilnahme und Freiwilligkeit kennzeichnen den eigentlichen eigenen Beitrag.

Das gilt auch, wenn sich manch einer unfreiwillig freiwillig engagiert. Es hat sich der Eindruck verfestigt, dass sich der Staat von Aufgaben zurückzieht, indem er die Verantwortung für soziale Gerechtigkeit zumindest auch auf die Gesellschaft abwälzt. Da ist sicher einiges dran, auch in Bremen. Na und? Wer ist denn der Staat? Eine fremde Macht? Ein Konzern, der sich an Ehrenamtlichen bereichert? Der Verwalter von Nächstenliebe?

Sieling hat sich dazu hinreißen lassen, zwei Stadtteile herauszustellen. Damit hat er getan, was er vermeiden wollte – gängige Vorurteile bedient, nur dass andere als sonst bei besagter Frage strapaziert wurden. Grundsätzlich ist sein Appell an die Solidarität der Bremer jedoch zweierlei: nicht neu und nicht falsch.