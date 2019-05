Sie ziehen nicht zwangsläufig als Paar ins Bremer Rathaus ein: Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer und der bisherige SPD-Bürgermeister Carsten Sieling. (Frank Thomas Koch)

Die Grünen haben gut jubeln über ihre Ergebnisse bei der Europa- und der Bürgerschaftswahl, selbst wenn sie keine mordsmäßige Überraschung sein konnten. Schon bei anderen Wahlen wuchsen die Grünen, reichten ihre Resultate an die der sogenannten Volksparteien heran. Dabei ist das Stimmenwachstum für die Grünen nicht größer als der Verlust von CDU und SPD. Man nähert sich von zwei Seiten aneinander an. Stimmenanteile allerdings, die die beiden ehemals ganz Großen jahrelang in tiefe Depressionen gestürzt hätten – um die 30 Prozent – haben die Grünen bislang nur im Kretschmann-Ländle, in Baden-Württemberg, bilanzieren können, grün-schwarz regiert, seit 2016.

In Bremen können die Grünen – bislang – nur von einem solchen Ergebnis träumen. Der Stimmenanteil 2019 ist (trotz Greta-Thunberg-Effekt) vom bisherigen bremischen Spitzenwert im Jahr 2011 (22,5 Prozent – beschrieben mit Fukushima-Effekt) entfernt. Dies ändert selbstredend nichts daran, dass die Grünen die lachenden Dritten sind (auf Europaebene die lachenden Zweiten), beispielsweise weil sie vergleichsweise viele Nichtwähler für sich gewinnen konnten. Was kein Meinungsforschungsinstitut feststellen wird: wie viele dieser Stimmen dazu gedacht sind, ein starkes Grün in einem möglichen Bündnis mit Schwarz und Gelb zu gewährleisten und wie viele dazu dienen sollen, in einer möglichen rot-rot-grünen Regierung einen klaren grünen Akzent zu setzen.

Darum irrt, wer meint, die Grünen könnten sich ganz entspannt zurücklehnen und die Bewerber mit ihren Morgengaben vorüberziehen lassen. Ganz so traumhaft wie es scheint, ist die Lage der Grünen nicht. Beide möglichen Bündnisse bergen Chancen und Risiken, man kann wohl sagen, im Großen und Ganzen zu gleichen Teilen, auch wenn die grüne Basis das entschieden anders sehen mag.

Obgleich es bereits Kiwi-Bündnisse gibt, in Baden-Württemberg und Hessen sowie eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein und eine Kenia-Allianz (CDU, SPD und Grüne) in Sachsen-Anhalt, tun sich viele bremische Grüne damit per Selbstverständnis schwer. Sich mit den Christdemokraten ein Bett zu teilen, selbst wenn es im Rathaus aufgeschlagen werden würde, kommt für manche einem Sündenfall gleich.

Die Grünen sind zum Traumpartner der CDU geworden

Für die bremischen Christdemokraten dagegen ist ein Bündnis mit den Grünen schon lange kein Tabu mehr, im Gegenteil: In den vergangenen Monaten sind die Grünen zum Traumpartner überhaupt herangereift. Die Große Koalition auf Bundesebene ist abschreckendes Beispiel genug, und dem ersehnten Image einer modernen Großstadtpartei, das die CDU im bremischen Wahlkampf erstmals glaubwürdig transportieren konnte, würde das ungemein helfen.

Für die Grünen an der Spitze der Partei heißt das: Man wird sich mit Schwarz sowieso, letztlich auch irgendwie mit Gelb einigen können, denn CDU und FDP sind derart in die Vorstellung einer Jamaikakoalition und der Eroberung des Rathauses verliebt, dass sie vormals Unverhandelbares anstandslos verhandeln werden. Eine „Komplementärkoalition“, in der sich die Partner ganze Politikfelder überlassen und sich so ergänzen, wäre denkbar, zumindest theoretisch, und könnte den Grünen nutzen. Weitaus schwieriger dürfte es werden, die grünen Mitglieder dafür zu begeistern, und zwar nicht nur für den Moment der Urabstimmung, sondern über die lange Strecke von vier Jahren. Ansonsten setzen sich die Grünen der Gefahr einer innerparteilichen Zerreißprobe zwischen Realos im schwarz-grün-gelben Senat und Fundis in der Stadtteilgruppe aus.

Mehr zum Thema Europawahl Grüne Großstädte Die Grünen erobern die Metropolen. In neun der elf größten deutschen Städte schneiden sie als ... mehr »

Bei maßgeblichen Grünen (außerhalb des Senats) drängte sich nach zwölf Jahren Rot-Grün der Eindruck auf, dass man aneinander ermüdet ist. Zu beweisen wäre, dass eine Beteiligung der Linken erfrischend wirken könnte. Die Linken bringen schließlich auch Ansprüche mit. Sie müssen sich als Neulinge beweisen, ohne ihre eigene Basis mit faulen Kompromissen zu verprellen. Vor allem aber dürfte die SPD zum Problem werden. In ihrem waidwunden Zustand dürfte sie für ihre Partner gefährlicher, sprich: kompromissloser, werden, sich von den anderen absetzen und an ihnen profilieren wollen.

Erfahrungsgemäß gibt es ein Mittel, das das Schmieden von Kompromissen erleichtert, das Wogen glätten und Gräben überwinden hilft, sowohl zwischen den Parteien als auch zwischen Basis und Spitzen: Geld – Geld für Projekte nach Parteifarbe. Da haben die Grünen einfach Pech, durch die Schuldenbremse sind die bremischen Koalitionsbildungsbeschleunigungsmittel arg begrenzt.