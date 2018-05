Andreas Klee ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bremen und wünscht sich für Bremen wieder mehr Politik in der Politik. (Jonas Ginter)

Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Umfrage von Infratest-Dimap im Auftrag des WESER-KURIER?

Andreas Klee: Die Umfrage liefert sicherlich erste Hinweise auf die politische Stimmungslage in Bremen. Ich glaube aber, dass sie im Detail wie zum Beispiel bei den Persönlichkeitswerten noch keine belastbaren Aussagen produziert. Aber sie drückt sicherlich, und das ist wenig überraschend, eine Unzufriedenheit der Menschen mit den aktuellen Entwicklungen im Land Bremen aus.

Wie übertragbar ist das Umfrageergebnis auf einen Wahlausgang? Inwiefern kann man daraus Rückschlüsse ziehen?

Die Vorhersagekraft von Umfragen hat sich in den letzten Jahren aufgrund einer sehr dynamischen Meinungsbildung dramatisch verschlechtert. Dies trifft umso mehr zu, je weiter die Wahl entfernt ist. Deshalb ist beispielsweise der Abgesang auf die SPD verfrüht. Der Rückschluss für mich ist aber, dass sich alle politischen Akteure darüber Gedanken machen sollten, wie sie die Menschen überhaupt für die Mitgestaltung der Zukunft Bremens interessieren können. Und dies gelingt sicher nicht über eine schon jetzt beginnende Diskussion um mögliche Regierungskonstellationen. Hier sehe ich auch eine zentrale Mitverantwortung der Medien.

Sind die Ergebnisse ein Trend oder eher eine Momentaufnahme?

Ich würde bei der aktuellen Studie im Detail von einer Momentaufnahme sprechen. Für einen Trend dagegen halte ich die Umfrageergebnisse, die Unzufriedenheit, Wechselstimmung oder das Nichtkennen von Politikern im Allgemeinen aufzeigen. Diese Ergebnisse lassen sich überall in demokratischen Systemen und unabhängig von parteipolitischen Konstellationen finden.

Nur noch 26 Prozent für die SPD, für Rot-Grün reicht es nicht. Sehen Sie einen Regierungswechsel auf Bremen zukommen?

Ich würde unterstreichen, dass es eine Wechselstimmung im Land Bremen gibt. Allerdings würde ich dies nicht zuerst an Parteipolitik festmachen. Ich glaube, die Menschen wünschen sich eine Politik mit mehr Ideen und einer Debatte über die Frage, wie wir in Zukunft zusammenleben möchten. Wir brauchen wieder mehr Politik in der Politik. Es ist Zeit für einen Politikwechsel. Wenn die aktuelle Regierung dies im Wahlkampf nicht glaubhaft vermitteln kann, ist Historisches möglich.

Was muss bei der SPD passieren, damit sie die Kurve bekommt?

Der Blick muss sich schnellstens nach vorne richten, und zwar weiter nach vorne als auf die 500 Millionen Euro mehr im Haushalt ab 2020. Denn auch die werden nicht alle Defizite im Land Bremen beseitigen. Der SPD muss es gelingen, eine Idee von der Zukunft Bremens zu entwickeln, die es den Menschen möglich macht, trotz mancher Probleme im Alltag, in eine positive Entwicklung zu vertrauen.

Was meinen Sie, welche neuen Bündnisse könnten sich in Bremen bilden?

Es gibt neben dem Fortbestand der aktuellen Regierungskonstellation sicherlich zwei weitere denkbare Optionen. Dies sind die Große Koalition nach dem Bundesvorbild oder die Variante Rot-Rot-Grün, die auf Landesebene ja auch schon für Regierungsmehrheiten sorgte. Alles andere würde ich ausschließen.

Welche Rolle wird die Linke, die Gewinnerin der Umfrage, spielen?

Steht eine Regierung in der Kritik, profitieren die Oppositionsparteien. Die Linke nutzt aktuell ihre Position gut aus und hat mit Kristina Vogt eine authentische Parteivorsitzende. Mindestens Rot-Rot-Grün erscheint als eine realistische Option, Rot-Rot ist eher unwahrscheinlich.

Die Beliebtheitswerte von Bürgermeister Carsten Sieling sinken. Woran liegt das?

Carsten Sieling ist als Bürgermeister die politische Identifikationsfigur Bremens. Folgerichtig trägt er die Hauptlast der Unzufriedenheit der Bevölkerung, und zwar zunächst unabhängig von seiner Kompetenz oder tatsächlichen politischen Leistungen. Diesen Dynamiken können sich Spitzenpolitiker nur schwer entziehen. Unabhängig davon ist von ihm bis zur Wahl unbedingt mehr tagespolitische Präsenz und eine Schärfung seines politischen Profils einzufordern.

Wie sehen Sie die Situation der CDU? Mehr als die Hälfte der Wähler kennt ihren Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder nicht.

Die CDU hat mit der Benennung von Herrn Meyer-Heder, den ich vor seiner Nominierung auch nicht kannte, einen interessanten Schritt unternommen. Der Quereinstieg hat ja an der ein oder anderen Stelle auch schon funktioniert. Allerdings ist die Tatsache, dass man ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, sicher noch nicht ausreichend, um die Herausforderungen einer modernen Gesellschaft konstruktiv zu begleiten. Neben der Verbreiterung seines Bekanntheitsgrades ist es sicherlich die größte Herausforderung für Herrn Meyer-Heder, ein ganzheitliches politisches Programm zu entwickeln. Sollte ihm dies gelingen, könnte die CDU ihre bisherigen Wahlergebnisse verbessern.

Müsste Herr Meyer-Heder nicht versprechen, in der Politik zu bleiben, also auch in die Opposition zu gehen, wenn er die Wahl verliert?

Um glaubhaft nach politischer Einflussnahme zu streben, müsste er seine Bereitschaft für die Oppositionsarbeit bekennen. Wer Bremens Zukunft mitgestalten will, kann dies auch in Form einer verantwortungsvollen Oppositionsarbeit tun. Wer nur mit der Option antritt "Regierung oder nichts", sollte sein Demokratieverständnis überprüfen.

Laut der Umfrage verliert die AfD an Zustimmung. Bleibt das so oder täuschen die Umfragewerte?

Die AfD hat sich sicherlich durch ihre bisherige Arbeit im Bundestag und den Landesparlamenten entzaubert. Reden ist zum Glück eben doch einfacher als Handeln. Die AfD wird ihre zurückliegenden Überraschungserfolge bei den kommenden Wahlen nicht wiederholen können.

Eine Aussage der Umfrage ist, dass viele Wähler die Bremer Politiker nicht kennen. Liegt es an den Personen oder der Politik?

Aufgrund der Haushaltsnotlage in den letzten Legislaturen hat sich die bremische Politik häufig sehr in Sachfragen aufgerieben und konnte sich als wenig richtungsweisend präsentieren. Viele spannende politische Fragen werden auf anderen Ebenen verhandelt. Hinzu kommt, dass es sicher mehr herausragende Persönlichkeiten in der Bremer Politik geben könnte. Insgesamt ähnelt sich das politische Personal doch eher. In der Summe führt das zu einer Situation, in der man die Bedeutung der Politik übersieht.

Die Fragen stellte Pascal Faltermann.

Zur Person

Andreas Klee

ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bremen und Direktor des Zentrums für Arbeit und Politik. Der 41-Jährige beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit Demokratiebildung und politischer Beteiligung.