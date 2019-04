Auch bei der Haushaltsdisziplin könnte es in Jamaika weniger Reibung geben als in einem von Rottönen dominierten Bündnis. (Kay Nietfeld/dpa)

Es waren Wahlen und ihnen folgende Koalitionsverhandlungen, ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Und doch hatte das Ergebnis etwas Revolutionäres: Im nördlichsten Bundesland wurde am 26. Juni 2017 eine Jamaika-Koalition besiegelt, benannt nach den Nationalfarben des Inselstaates Schwarz, Gelb und Grün. Ein Wagnis, denn im Saarland war ein solches Bündnis 2012 nach 28 Monaten gescheitert. Zwischen Kiel und Jamaikas Hauptstadt Kingston liegen 8197 Kilometer Luftlinie, bis Saarbrücken sind es 606, nach Bremen sind es bloß 164. Und auch politisch gibt es eine Nähe.

Wir erinnern uns: In Schleswig-Holstein trat vor knapp zwei Jahren ein absoluter Nobody gegen den seit 2012 regierenden SPD-Ministerpräsidenten und gebürtigen Bremer Torsten Albig an. Auf den jungen Herausforderer Daniel Günther mochten nicht einmal seine Parteifreundinnen und –freunde von der CDU wetten. Er galt bestenfalls als tapferer Ersatzmann für den überraschend zurückgetretenen Landesvorsitzenden Ingbert Liebing. Doch unglückliche Äußerungen des siegesgewissen Regierungschefs Albig bescherten der SPD schmerzhafte Verluste: Die sogenannte Dänen-Ampel kippte, das Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband hielt gerade noch 34 der 73 Landtagssitze.

Zum Weiterregieren zu wenig – so könnte am Abend des 26. Mai auch der Befund für Rot-Grün in Bremen lauten. Dem würde sofort die Frage folgen: Was machen die Grünen daraus? Denn anders als 2017 in Schleswig-Holstein gehen sie in Bremen wahrscheinlich gestärkt aus der Wahl hervor; es gäbe also eigentlich nur einen Verlierer: die SPD. Und warum noch einmal einen Regierungschef stützen, der auf dem absteigenden Ast sitzt? Warum nicht alle grüne Gestaltungsmacht und Regierungserfahrung in einem neuen, frischen Dreierbündnis ausspielen? Das Beispiel Kiel ist jedenfalls alles andere als abschreckend: Nach der jüngsten Sonntagsfrage könnte man hier sogar inzwischen mit der CDU allein regieren.

Kein Widerspruch von CDU und FDP

Aber Politik besteht nicht bloß aus Arithmetik. Es muss vor allem inhaltlich passen, aber auch – und das ist nicht zu unterschätzen – personell, menschlich. Siehe Saarland. Fangen wir mit Blick auf Bremen mal bei Letzterem an. Da ist die quirlige, undogmatische Grüne Maike Schaefer, promovierte Biologin mit Migrationshintergrund (gebürtige Hessin). Und die ebenso quirlige, undogmatische Liberale Lencke Steiner, als Betriebswirtin und Unternehmerin sicher selbst nach grünen Maßstäben hinreichend emanzipiert. Schließlich der Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder, Selfmade-Man und IT-Unternehmer. Dogmatismus ist auch ihm, der sich als „früher mal links“ bezeichnet, fremd. Dogmen sind ohnehin Gift in seiner extrem innovationsorientierten Branche.

Bezeichnend ist, dass sich alle drei an einem bremischen Dogma reiben: dem Personalvertretungsgesetz mit seiner bundesweit einmaligen „Allzuständigkeit“. Die Personalräte haben also „in allen sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten gleichberechtigt mitzubestimmen“. Interessanterweise preschte hier die Grüne Schaefer vor gut zwei Jahren mit einem „Impulspapier“ zur Verwaltungsreform vor. Diese notwendige Reform dürfe „nicht an der Macht der Personalräte scheitern“, betonte sie gegenüber dieser Zeitung, und forderte „Solidarität für jeden, der länger als üblich auf eine staatliche Dienstleistung warten muss“. Widerspruch von CDU und FDP gab es nicht: Diese Sollbruchstelle eines ja ebenfalls möglichen rot-rot-grünen Bündnisses hat man sofort erkannt.

Auch bei der Haushaltsdisziplin könnte es in Jamaika weniger Reibung geben als in einem von Rottönen dominierten Bündnis. Die jüngsten Irritationen zwischen Regierungschef Carsten Sieling und Finanzsenatorin Karoline Linnert illustrieren dies: Sozialdemokrat Sieling will die Tarifsteigerung für Angestellte im Öffentlichen Dienst möglichst rasch auch auf Beamte übertragen, was Linnert gar nicht amüsiert.

Pragmatische Grüne, die auch mal Bäume fällen oder eine Wiese bebauen, wenn es Hochwasserschutz oder Wohnungsmangel erfordern, sind sicher Jamaika-kompatibel. Und Schwarze wie Gelbe werden von Abschiebung bis Verkehr und Videoüberwachung manche grüne Kröte schlucken, wenn sie dafür den Jackpot bekommen: Machtwechsel und Regierungsbeteiligung.