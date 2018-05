Kristina Vogt freut sich über die Anerkennung der Wähler für die linke Oppositionspolitik. (Frank Thomas Koch)

Die Linke geht aus der Infratest-Dimap-Umfrage als große Gewinnerin hervor. Wie sehr freut Sie das?

Kristina Vogt: Natürlich bin ich sehr froh darüber, wenn anerkannt wird, was wir als Opposition leisten. Wir haben ja eher einen konstruktiven Politikstil. Wir hauen nicht einfach drauf, so wie das einige andere Kollegen der Opposition machen. Das heißt nicht, dass wir nicht den Finger in die Wunde legen. Aber wir sagen, wir hätten es gerne anders und versuchen, Wege aufzuzeigen. Ich freue mich, dass man auch als kleinere Partei durchdringt. Wir liegen nicht weit hinter der CDU in den Zufriedenheitswerten. Ich finde das schon sehr ordentlich.

Worin sehen Sie die Erfolge der Oppositionsarbeit der Linken?

Wir haben sehr früh den Sanierungskurs nicht nur kritisiert, sondern versucht, finanzielle Alternativen für die Gestaltung des Bundeslandes aufzuzeigen. Also zum Beispiel beim Kita-Ausbau, in der Bildungspolitik, aber auch in der Frage des Wohnungsbaus. Ich glaube, es ist angekommen, dass wir nicht nur das Paradies versprechen, sondern uns ernsthaft überlegen, was möglich ist. Wenn ich mir den letzten Bildungshaushalt angucke, sind da ganz viele Sachen drin, die wir in den vergangenen drei, vier Jahren beantragt haben, und zwar eins zu eins.

Bei welchen Themen sehen Sie in Ihrer Partei noch Verbesserungsbedarf?

Wir als Fraktion nähern uns im Moment dem Thema "Wachsende Stadt" noch einmal anders. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was mit der Digitalisierung und dem Strukturwandel auf uns zukommt. Welche Industriestandorte sind vielleicht gefährdet? Kann man Branchen wie die Nahrungsmittelindustrie retten? Das stellt uns vor große Herausforderungen, aber dafür sind wir gewählt worden.

Würden Sie ein Wahlergebnis von 15 Prozent sofort unterschreiben?

Nimmt man die Stimmung, die ich von Leuten auf der Straße zurückgespiegelt bekomme, habe ich schon seit längerem den Eindruck, dass wir deutlich über zehn Prozent liegen. Wie es nun im Mai 2019 ausgeht, hängt ja auch von anderen Varianten ab. Gleichzeitig mit der Bürgerschaftswahl ist Europawahl, es kann auch noch irgendetwas passieren, das in Deutschland das ganze Gefüge durcheinanderbringt. Die Bundesperformance ist auch nicht ganz unwichtig. Alles Sachen, die wir nur bedingt beeinflussen können. Aber bei dem, was wir erreichen wollen, sehe ich uns auch eher deutlich über zehn als unter zehn Prozent.

Laut Umfrage wäre die Linke erstmals drittstärkste Kraft. Glauben Sie, dass Ihre Wähler sich von Ihnen Regierungsverantwortung wünschen?

Die Umfrageergebnisse zeigen ja, dass es eine gewisse Tendenz beim Wähler in Richtung Rot-Rot-Grün gibt. Also können wir nicht aus grundsätzlichen Erwägungen kneifen in der Frage: Machen wir’s oder machen wir’s nicht?

Und wie sieht es in der Partei aus? Wäre die Linke bereit?

Wir werden ein gutes, realistisches Wahlprogramm vorlegen und für uns selber kämpfen. Wir werden aber auch sagen: Wenn man mit uns redet und wenn man Sachen umsetzen kann, werden wir Gesprächen nicht aus dem Weg gehen. Als ich vor zwei Jahren gesagt habe: Wir können uns nicht als ewige Oppositionspartei begreifen, dafür werden wir hier zu ernst genommen, habe ich ordentlich Prügel eingesteckt. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass meine eigenen Leute teils zu vorbehaltlos den Rot-Rot-Grün-Kurs einschlagen würden. Da muss ich sagen: Ich schließe das nicht aus, aber es ist auch schwierig, als neuer Partner in eine zerrüttete Ehe einzusteigen. Das wird ein schwieriger Diskurs.

Wo sehen Sie, abgesehen von der Schuldenbremse, die größten Probleme einer Dreier-Konstellation mit der SPD und den Grünen?

Ich würde es lieber positiv formulieren. Was wir brauchen, ist eine Entwicklung, die nicht mehr zulässt, dass Stadtteile zu Ghettos werden. Wenn es die Bereitschaft einer Partei gibt, tatsächlich etwas ändern zu wollen, zum Beispiel Schulen oder das Wohnumfeld anders zu gestalten, die Stadtteile aufzuwerten, wäre das für uns ein ganz wichtiger Punkt. Oder beim Stichwort Wirtschaft. Vor fünf, sechs Jahren hatten wir die Kreativwirtschaft noch hier, der Arbeitssenator hat nichts gemacht und jetzt sitzen die Leute in Berlin und Leipzig. Man muss dann eben auch mal Landesmittel in die Hand nehmen. Auch für Ausbildungsprogramme, oder bei der Frage des Wohnungsbaus. Wenn wir einen guten Mix aus bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen und für Familien mit Einkommen hinkriegen, dann sollte man sich Gesprächen nicht verweigern.

Wer wäre der Wähler-Basis schwieriger zu vermitteln, die SPD oder die Grünen?

Die Grünen sind schon eher eine Partei, die für eine gewisse Klientel Politik betreibt. SPD, aber auch CDU und wir können das nicht, wir haben eine größere Bandbreite von Wählern. Das andere ist, das man das Verhältnis zwischen SPD und Linken normalisieren muss. In beiden Parteien gibt es Kräfte, die das seit Jahren tun, es gibt aber auch Kräfte, die sich als Hauptfeind die jeweils andere Partei gesetzt haben. Und das ist absurd.

Die andere Koalition, die laut der Umfrage möglich wäre, ist die aus SPD und CDU. Ihre Meinung dazu?

Angesichts des Zustands der beiden Parteien bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Option wäre. Das sage ich völlig leidenschaftslos, nicht als Linke. Wir haben ab 2020 finanzielle Spielräume, die es in den letzten Jahren nicht gab. Aber es wird auch kein Paradies. Große Koalitionen sind im Zweifel immer sehr teuer. Dabei habe ich die Befürchtung, dass die Menschen in den armen Stadtteilen in die Röhre gucken werden, weil eher das breite bürgerliche Spektrum bedient wird. Andererseits haben jetzt elf Jahre Rot-Grün bewiesen, dass das auch nicht anders gewesen ist.

Die Beliebtheitswerte von Carsten Sieling (SPD) sinken. Wie sehen Sie den Bürgermeister?

Wir haben immer einen guten Draht zueinander gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass er in seiner alten Rolle als Bundestagsabgeordneter des linken Parteiflügels und als Mitglied des Finanzausschusses für seine Partei einen guten Job gemacht hat. Ich habe den Eindruck, dass er in Bremen nicht richtig ankommt. Das ist natürlich problematisch, weil der Bürgermeister die Identifikationsfigur auch für die Menschen ist, die eine andere Partei wählen. Als Bundesland sind wir in einer ziemlich schwierigen Situation, der Sparkurs ist jetzt deutlich sichtbar. Überall fehlt Personal. Da braucht man als Bürgermeister jemanden, der den Leuten das Gefühl vermittelt: Wir schaffen die Wende. Und ich glaube, das kann er nicht.

Die Umfrage zeigt ebenfalls, dass viele Bremer ihre Politiker nicht mehr kennen. Auch Sie sind rund 60 Prozent der Wähler kein Begriff. Erschreckt Sie das?

Man muss das hinnehmen. Politik hat sich verändert. Es gibt immer weniger Menschen, die Zeitungen lesen oder die öffentlichen Nachrichtensender verfolgen. Natürlich gibt es die sozialen Medien, aber da ist in Bezug auf uns oft eher von Interesse, was hat Sahra Wagenknecht, was hat Gregor Gysi gesagt? Ich halte aber nichts davon, zu viel zu personalisieren. Denn dann hat man auch oft Leute in der Politik, die praktisch nur das verkünden, was die Leute gerne hören wollen. Ich werde nie eins zu eins durchsetzen können, was meine Nachbarn von mir erwarten. Man muss gleichwohl eine gewisse Persönlichkeit sein, denn man muss ja auch etwas durchsetzen können. Da kann man keine graue Maus sein.

Laut Umfrage verliert die AfD an Zustimmung. Sehen Sie diesen Trend für Bremen tatsächlich gestoppt?

Warten wir mal ab. Bei Umfragen geben die Leute weniger häufig an, dass sie eigentlich AfD wählen wollen. Die AfD hat sich hier sofort zerlegt, zwischendurch wusste man gar nicht, wie sie hießen. Trotzdem kommen sie aus dem Stand auf sieben Prozent und bei der Bundestagswahl auf elf – obwohl sie nichts machen. Daran merkt man, dass es gar nicht um die Partei geht, sondern um ein Wutpotenzial. Da ist Politik sehr gefordert, insbesondere linke Politik. Wir sind die, die aufzeigen müssen, wie man den Leuten wieder soziale Sicherheit gibt. Das gilt auch für die SPD, wenn sie sich nicht ändert, wird das schwer.

Die Fragen stellte Nina Willborn.

Zur Person

Kristina Vogt ist Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion der Partei Die Linke. Die 52-Jährige sammelte in der Beiratspolitik Erfahrungen, bevor sie im Bürgerschaftswahlkampf 2011 als Spitzenkandidatin antrat. Vogt ist Sprecherin ihrer Fraktion für Bildungspolitik und Inneres. Vor ihrer politischen Karriere bei den Linken hat Vogt als Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet.