„Weine nicht, wenn der Regen fällt“ dröhnt es aus den Boxen, als SPD-Spitzenkandidat Carsten Sieling und seine Bundesvorsitzende Andrea Nahles aus der Hintertür eines weißen Kleinbusses aussteigen, mit dem sie ins BLG-Forum eingefahren sind. Sie gehen winkend durch die Menge, auf der Bühne begrüßt sie die SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp. „Herzensangelegenheit – Wir lieben Bremen“ heißt der Slogan des Abends, mit dem die Sozialdemokraten in die heiße Wahlkampfphase starten. Vier Wochen vor der Wahl gibt sich die Regierungspartei kämpferisch – das hat an diesem Abend aber vor allem mit Andrea Nahles zu tun.

„Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher hallt immer wieder durch das BLG-Forum. Der Saal ist gut gefüllt, vor allem ältere Genossinnen und Genossen haben sich auf den Weg in die Überseestadt gemacht, um mit der SPD den Wahlkampf einzuläuten. Es geht um viel: 70 Jahre haben die Sozialdemokraten durchgehend in Bremen regiert. Die jüngsten Umfragen bescheinigen, dass das am 26. Mai enden könnte. Doch an diesem Abend redet darüber niemand. Am Eingang ist ein roter Teppich ausgerollt, viele Gäste tragen rote Tücher, Jacken, Pullover. Klare Symbolik: Die SPD regiert auch die kommenden vier Jahre weiter.

Für den aktuellen Koalitionspartner gibt es trotzdem ein paar Sticheleien: Aulepp fragt in ihrer Begrüßung, wann sich die Bremer Grünen wohl endlich von der FDP als möglichem Koalitionspartner und damit von der Jamaika-Idee verabschieden werden und verweist vor allem auf die unterschiedliche Verkehrs- und Umweltpolitik der beiden Parteien. Nach Aulepp haben die Senatorinnen und Senatoren der SPD das Wort. Ulrich Mäurer, Claudia Bogedan, Martin Günthner und Eva Quante-Brandt genauso wie der Europaabgeordnete Joachim Schuster haben die Chance, auf die endende Legislatur zu verweisen, Stichworte wie DFL-Urteil, Gute-Kita-Gesetz und Wirtschaftswachstum fallen.

Nahles spricht über Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit und Demokratie

Dann steht Andrea Nahles plötzlich am Rednerpult. Fast unauffällig ist sie nach vorne gegangen, taucht auf einmal im Scheinwerferlicht auf und redet sofort los. Es geht um Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit, Demokratie. Gerade Letzteres gelte es bei der Wahl am 26. Mai zu verteidigen. „Wer sich hier integrieren will, ist uns willkommen. Was es braucht, ist die Bereitschaft, sich unterzuhaken und nicht andere kleinzureden“, sagt sie. „Wir wollen ein Herz für Bremen, für Deutschland und für Demokratie.“ Sie spricht laut, schreit mitunter, gestikuliert viel, wippt oft hinter ihrem Rednerpult von einem Bein aufs andere, schüttelt die Fäuste.

Nahles verweist auf Sielings Erfolge und lobt die Bremer Regierung, beim Thema Mindestlohn vorangegangen zu sein. „Wer gute Löhne will, muss SPD wählen.“ Zum CDU-Gegenkandidaten Carsten Meyer-Heder hat Nahles wenig zu sagen. Dessen Namen, sagt sie, könne sie sich ohnehin nicht merken. Als Nahles fertig ist, stehen viele auf und jubeln ihr zu. Einige Gäste brechen auf, bevor Carsten Sieling ihr auf die Bühne folgt. Er will vor allem Mut machen: „Ich bleibe Bürgermeister und die SPD führt dieses Land weiter“, versichert er. „Der Countdown läuft. Wir wissen, wie Bremen geht.“ Er wird mit stehenden Ovationen bejubelt, als er die Bühne verlässt. Im Hintergrund ertönt erneut Musik: „Alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu.“