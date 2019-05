Leer sind die Stühle im Plenarsaal der Bürgerschaft – diesen Sonntag fällt die Entscheidung, wer hier in der kommenden Legislaturperiode Platz nehmen darf. (Carmen Jaspersen/dpa)

Maximal zwölf Kreuze dürfen die Bremer Wahlberechtigten an diesem Sonntag setzen: bei der Bürgerschaftswahl, der Wahl der Beiräte, der Europawahl und dem Volksentscheid über die Zukunft der Galopprennbahn. Am bedeutendsten für Bremen dürfte jedoch die Wahl des Landtags, der Bürgerschaft sein. 476 877 Menschen in Bremen und Bremerhaven sind berechtigt, für diese Wahl abzustimmen, darunter auch Jugendliche ab 16 Jahren. Zur Wahl treten 16 Parteien und Wählervereinigungen an, davon zwei nur in Bremerhaven.

In der Wahlkabine haben die Bremer einiges zu blättern: 24 Seiten umfasst der Stimmzettel. Jeder Wähler hat fünf Stimmen, die beliebig auf Parteien oder einzelne Kandidaten verteilt werden können. Abstimmen können die Bremer am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr. Eine Briefwahl ist inzwischen per Post zwar nicht mehr möglich, die Unterlagen können aber immer noch persönlich bis 18 Uhr im Wahlamt abgegeben werden. Beim Abstimmen sollten die Wähler noch eines beachten: den Wahlzettel dürfen sie weder fotografieren noch filmen. Ein Selfie aus der Wahlkabine sollten Wähler also lieber bleiben lassen.

Wer am Sonntag seine Stimme für die Bremische Bürgerschaft abgibt, ist gleichzeitig berechtigt, über die 22 Stadtteilparlamente abzustimmen, die es neu zu besetzen gilt. Die Wahl der Beiräte läuft nach demselben Verfahren wie die Bürgerschaftswahl ab: Auch hier haben die Wähler insgesamt fünf Stimmen, die sie beliebig auf Parteien und Kandidaten verteilen können.

Bei der Bürgerschaftswahl gilt die Fünf-Prozent-Hürde. Um in die Bürgerschaft einziehen zu können, reicht es aber, wenn eine Partei in einer der beiden Städte – Bremen oder Bremerhaven – fünf Prozent erreicht. Das heißt: Wer in Bremerhaven über die Fünf-Prozent-Hürde kommt, ist in der Bürgerschaft vertreten. Das könnte vor allem für die in Bremerhaven relativ starke rechte Partei Bürger in Wut das Ticket sein, um ins Parlament zu kommen.

Auszählung wird lange dauern

Als einziges Bundesland hat Bremen eine vierjährige Legislaturperiode. Bisher zählte die Bürgerschaft 83 Abgeordnete – 68 aus Bremen und 15 aus Bremerhaven. Nun erhöht sich die Zahl der Abgeordneten: Die Stadt Bremen bekommt einen Sitz dazu, weil die Bevölkerung dort im Vergleich zu Bremerhaven stärker wuchs und die Sitzverteilung damit nicht mehr repräsentativ war. Die Bürgerschaft zählt derzeit fünf Fraktionen: SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP. Nach den jüngsten Umfragen wird damit gerechnet, dass die AfD in Fraktionsstärke mit mindestens fünf Abgeordneten in die Bürgerschaft einzieht.

Wie die Wahl genau ausgeht, wird allerdings erst spät feststehen. Aufgrund des komplexen Wahlsystems mit fünf Stimmen dauert die Auszählung lange. Am späten Wahlabend gibt es lediglich eine amtliche Hochrechnung. Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird voraussichtlich erst am Mittwoch nach der Wahl gerechnet.

Bei der vergangenen Bürgerschaftswahl im Jahr 2015 wurde die SPD stärkste Kraft. Sie holte 32,8 Prozent und hat derzeit 30 Sitze im Parlament. Es folgten die CDU mit 22,4 Prozent (19 Sitze) und die Grünen mit 15,1 Prozent (12 Sitze). Die Linke kam auf 9,5 Prozent (8 Sitze), die FDP auf 6,6 Prozent (7 Sitze), die AfD auf 5,5 Prozent (1 Sitz) und die Bürger in Wut auf 3,2 Prozent (3 Sitze). Außerdem gibt es drei weitere Abgeordnete, die fraktions- oder parteilos sind.

Nach der Wahl an diesem Sonntag könnte die SPD erstmals nach 73 Jahren ihren Anspruch auf die Regierungsrolle verlieren. Seit 1946 stellen die Sozialdemokraten in Bremen ununterbrochen die Bürgermeister und damit die Ministerpräsidenten. Wilhelm Kaisen, Hans Koschnick und Henning Scherf wurden bundesweit bekannt. Seit 2015 ist Carsten Sieling der siebte SPD-Regierungschef seit 1945. Das Land wird inzwischen in dritter Legislaturperiode rot-grün regiert. Von 1995 bis 2007 gab es eine lange Zeit eine große Koalition aus SPD und CDU.

SPD strebt Dreibündnis an

Doch nach der jüngsten Umfrage des ZDF-Politbarometers liegt die CDU mit 26 Prozent knapp vor der SPD, die auf 24,5 Prozent kommt. Wenn die Zahlen stimmen, könnte die CDU die Wahl also gewinnen. Die Grünen lagen zuletzt bei 18 Prozent, die Linke bei 12 Prozent und die AfD bei sieben Prozent. Die FDP rutschte nach der aktuellen Umfrage auf fünf Prozent und könnte damit den Einzug ins Parlament knapp verpassen.

Genauso wie der Sieger der Wahl fraglich ist, steht auch nicht fest, welche Parteien miteinander koalieren könnten. Derzeit gibt es drei denkbare Möglichkeiten: Die erste wäre eine große Koalition aus SPD und CDU. Allerdings hat die SPD verkündet, keine Gespräche mit der CDU führen zu wollen. Nach eigenen Angaben strebt sie ein Dreierbündnis mit Grünen und Linken an. Mit dieser rot-rot-grünen Option wäre die Linke erstmals in einem westdeutschen Bundesland an der Regierung beteiligt. Denkbar wäre auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, die es derzeit auf Landesebene nur in Schleswig-Holstein gibt.

