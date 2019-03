Der DGB hofft für das Gelände der Galopprennbahn auf ein gemischtes Baukonzept aus städtischer Hand, das den Wohnungsmarkt entlastet. (Klama)

Der Wohnungsmarkt, der Arbeitsmarkt, der Fachkräftemangel: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht viele Schwerpunkte, bei denen sich die Bremer Politik mehr engagieren müsste. Annette Düring, Regionsgeschäftsführerin des DGB Region Bremen-Elbe-Weser, fordert deshalb von der künftigen Landesregierung eine Bebauung der Galopprennbahn aus städtischer Hand, einen höheren Landesmindestlohn als der nun verabredete und eine Antidiskriminierungsstelle.



Wohnen:

Knapp 54 000 Wohnungen fehlen in Bremen, das hat die Hans-Böckler-Stiftung im vergangenen Jahr herausgefunden. Deswegen ist bezahlbarer Wohnraum ein Kernthema für den DGB: „Der soziale Wohnungsbau ist in den vergangene Jahren drastisch zurückgegangen“, sagt Düring. Bestimmte Zielgruppen seien auf dem Bremer Wohnungsmarkt benachteiligt, beispielsweise Studierende, Azubis oder Geringverdiener. Für sie müsse es genauso bezahlbare Lösungen geben wie für Familien. Deswegen erklärt sie: „Wir sind für die Bebauung der Galopprennbahn.“ Dort sei ein gemischtes Baukonzept aus städtischer Hand möglich, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. "Ich will, dass dort ein urbaner Stadtteil entsteht“, so Düring. Dabei erhofft sie sich auch mutige, städtebauliche Lösungen sowie neue Schulen, Kioske oder Kitas. „Wir sollten dort umsetzen, was wir aus den Fehlern in der Überseestadt gelernt haben.“

Gute Arbeit:

Der Fachkräftemangel, sagt Düring, bringe auch Pflichten für die betroffenen Unternehmen mit sich: „Wenn die Unternehmen mehr Einsatz der Politik fordern, müssen sie auch gut zahlen und gute Arbeitsbedingungen schaffen.“ Dazu gehöre auch, flexible Arbeitszeiten wesentlich konsequenter durchzusetzen, um so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser voranzubringen. „Da müssen die Betriebe sich viel mehr zutrauen“, so die DGB-Chefin. Eng mit Konzepten für gute Arbeit verknüpft sind für Düring neue Ziele für die Tarifbindung: Besonders in Branchen wie dem Gastgewerbe oder der Pflege sei es wichtig, Tarifverträge nicht nur zu erneuern und zu verbessern, sondern sie auch konsequent auszuweiten. Das Ziel sei beispielsweise in Pflegeberufen, sich dem Gehaltsniveau des öffentlichen Dienstes anzunähern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. „Nur so können wir die Berufe aufwerten“, sagt Düring. Denn speziell für Frauen sei Tarifbindung eine entscheidende Grundlage: In tarifgebundenen Branchen sei die Gender-Pay-Gap, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, wesentlich geringer als in anderen Berufen.



Landesmindestlohn:

Gerade erst hat sich die rot-grüne Regierungskoalition auf einen Landesmindestlohn von 11,13 Euro geeinigt, der ab dem Sommer für alle Arbeitnehmer in Bremen gilt, die direkt oder indirekt beim Land oder der Kommune beschäftigt sind. Die DGB-Chefin fordert langfristig zwölf Euro sowie eine Bindung an die Tarifentwicklungen. Denn: Besonders Branchen, die nicht von Tariferhöhungen profitieren, dürften nicht abgehängt werden, sagt sie. Düring denkt dabei an den Einzelhandel, der immer weiter in den Niedriglohnsektor abgedrängt werde, sowie an Arbeitslose, deren staatliche Unterstützung ebenfalls an diese tariflichen Zielgrößen gekoppelt werden sollten. „Wir müssen nicht nur in der Tarifpolitik, sondern für alle Menschen Verantwortung übernehmen.“

Antidiskriminierungsstelle:

Speziell für sogenannte mobile Beschäftigte wie Wanderarbeiter seien die Zustände in Bremen dramatisch, sagt Düring. Das betreffe meist das Baugewerbe, die Pflege und die Gastronomie. Für diese Menschen genauso wie Migranten oder Geflüchtete fordert Düring mehr Unterstützung und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt. Dafür sei eine Beratungs- und Antidiskriminierungsstelle nötig, die Gespräche in der Muttersprache der Betroffenen anbietet. Nur so könne sichergestellt werden, dass beispielsweise Wanderarbeiter nicht ausgenutzt werden. „Das muss zur Politikstrategie gehören und verstetigt werden“, fordert die DGB-Chefin. Dabei sei ein ähnliches Konzept wie den Fachstellen des Landesbehindertenbeauftragten oder der Frauenbeauftragten denkbar. „Dort muss eine unabhängige, flexible Beratung gewährleistet werden“, so Düring.