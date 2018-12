Der Berliner Werber Alex Römer soll den CDU-Bürgermeisterkandidaten Carsten Meyer-Heder in Szene setzen. (Frank Thomas Koch)

Alex Römer hat schon vielen Unternehmen zu Verkaufserfolgen verholfen – dem Süßigkeitenhersteller Ferrero beispielsweise, diversen Autoherstellern wie Mercedes und Renault, der Hotelkette B & B. Seine Werbekampagnen werden regelmäßig vom Art ­Directors Club Deutschland preisgekrönt. Nur mit dem Produkt Politik hat der Chef der Berliner Agentur Römer Wildberger „eigentlich keine Erfahrung“, daraus macht er kein Geheimnis.

Für die CDU und ihren Bürgermeisterkandidaten, den Politikneuling Carsten ­Meyer-Heder, wirbt in den kommenden Monaten also der Politikneuling Alex Römer. Eine interessante Kombination. „Wir wollten eine Agentur, die gut zum Typ passt und keinen klassischen Wahlkampf betreibt“, begründet CDU-Fraktionssprecherin Rebekka Grupe die Entscheidung der Bremer Parteispitze für Römer Wildberger. Klar ist also: Sie wird unkonventionell, die Kampagne, die Meyer-Heder ins Rathaus katapultieren soll. Einen Vorgeschmack gab es schon.

Digitalisierung und Modernität

Als der Kandidat kürzlich bei der Regionalkonferenz zur Vorstellung der drei Bewerber für den Vorsitz der Bundes-CDU einen Kurzauftritt hatte, ließ er auf den Stühlen Werbekarten platzieren, die den Slogan „Unser Bremen kann mehr“ trugen – versehen mit einem Doppelkreuz (Hashtag), das in den sozialen Medien zum Auffinden bestimmter Themen dient. Die Karten sandten zwei Botschaften aus. Erstens: Carsten Meyer-Heder steht für Digitalisierung und damit gewissermaßen für Modernität: Zweitens: Carsten Meyer-Heder ist das Produkt, das es zu bewerben gilt, nicht die CDU. Auf sie enthielt die Karte nämlich keinerlei Hinweis.

„Die Idee ist: Wenn Leute ein Produkt noch nicht kennen, muss man sie irritieren und Neugier wecken“, sagt Alex Römer, der im PR-Jargon von einer „Teaser-Kampagne“ spricht. Er geht davon aus, dass sich der Bekanntheitsgrad des CDU-Spitzenmannes auf diese Weise zu Beginn des Wahlkampfs erhöhen lässt. Neugier führt zu Beschäftigung mit dem Produkt, so die Kalkulation. Die PR-Strategie zielt damit auch ganz bewusst auf das große Lager der Nichtwähler, das 2015 fast 50 Prozent der Wahlberechtigten ausmachte.

Meyer-Heder, auch das ist klar, soll möglichst von seiner Partei entkoppelt werden. Ihr haftet in Bremen das Odium chronischer Erfolglosigkeit an. In 70 Jahren gelang es ihr nie, den Sozialdemokraten den Schlüssel zum Rathaus zu entwinden. Ein solches Verlierer-Image passt nicht zur Aura des Aufsteigers und Vorzeigeunternehmers Meyer-Heder, der eine Internetfirma mit tausend Beschäftigten aus dem Boden stampfte.

Andererseits soll Carsten Meyer-Heder auch nicht zum Überflieger stilisiert werden, der stets nur von Erfolg zu Erfolg eilte. Römer will den Kandidaten als Menschen mit durchaus gebrochener Biografie schildern; als jemand, der auch privat durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Das schafft Identifikation, denn auch die Leute, die Meyer-Heder am 26. Mai wählen sollen, schauen ja nicht samt und sonders auf ein Leben voller Glanzpunkte zurück.

Eine besondere Charaktereigenschaft soll Meyer-Heder klar zugeschrieben werden: die Entschlossenheit, Probleme anzupacken und an Lösungen zu arbeiten, auch wenn sie sich nicht auf Anhieb als Geniestreich erweisen. Im „Storytelling“ der Wahlkampagne wird deshalb garantiert die „Alma“ auftauchen. Meyer-Heder ließ dieses Schiff im Sommer als Pendelfähre zwischen Weserstadion und Landmark-Tower verkehren, um eine Alternative für genervte Berufspendler zu schaffen, die die Staus in der Überseestadt leid sind. Angesichts dürftiger Fahrgastzahlen wurde das Angebot zwar nach ein paar Monaten eingestellt, doch von Meyer-Heder soll in Erinnerung bleiben: Da macht einer was, ohne lange zu labern. Und: Da kandidiert kein typischer Politiker.

Bremer sollen wieder stolz sein können

Die Bildsprache des Wahlkampfs wird mit einem Charakterzug des Bewerbers korrespondieren. Wer schon mal mit Carsten Meyer-Heder zusammengesessen hat, der weiß: Dieser Mann macht nicht viele unnütze Worte. Er sagt, was er denkt, aber diese Mitteilung kann kurz ausfallen bis zur Einsilbigkeit. Ins Positive gewendet, kann man daraus „Klarheit“ machen. Meyer-Heder soll deshalb als Mann der klaren Botschaften rüberkommen.

Eine dieser Botschaften: Die Bremer sollen wieder stolz sein können, wenn sie mit Auswärtigen über ihre Stadt sprechen, statt mitleidig belächelt zu werden. Das kleinste Bundesland soll in der Ära Meyer-Heder eine erfolgreiche Aufholjagd insbesondere im Bildungsbereich absolvieren und die rote Laterne bei Kinderarmut und Hartz-IV-Bezug loswerden. „Carsten Meyer-Heder ist kein Verwalter, sondern ein Entwickler“, lautet die von Alex Römer formulierte Losung. Als Kompetenzfelder, die besetzt werden müssen, gelten daher Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung und Mobilität. „Auf ins Rathaus“ hat Meyer-Heder seinen Blog im Internet schon vor Monaten überschrieben, als ihn seine Partei gerade zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt gekürt hatte.

Die CDU lässt sich die Mission einiges kosten. Auf rund 600 000 Euro beziffert Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann den Etat. Das ist fast doppelt so viel, wie 2015 zur Verfügung stand. Angesichts minimaler prozentualer Unterschiede zur SPD in den Umfragen sehnen die Christdemokraten die Wachablösung im Senat herbei. Am Geld soll’s offenbar nicht scheitern.