Bei der Wahlparty im Canova feierte auch die SPD mit Hermann Kuhn (Mitte) und den Grünen, hier Björn Tschöpe (li.). (Jonas Kako)

Noch wissen die Bremerinnen und Bremer nicht, wer sie künftig regiert: ein Bündnis links der Mitte oder Jamaika. Was sie aber jetzt schon wissen: Die Grünen werden, das ist so gut wie sicher, Teil der neuen Regierung sein. Ohne sie als Everybody’s Darling, weil Königsmacher, geht es nicht. Entsprechend beliebt war das Restaurant Canova, in dem die Grünen ihre Wahlparty feierten, am späten Sonntagabend auch bei Vertretern der nun um die Grünen-Gunst werbenden Parteien, allen voran von SPD und CDU. SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe wurde ebenso gesichtet wie sein CDU-Pendant Thomas Röwekamp, auch Andreas Bovenschulte, Weyher Bürgermeister und Bürgerschaftskandidat der SPD, und Jens Eckhoff, CDU-Abgeordneter, übermittelten den Grünen ihre Glückwünsche vor Ort.

Offiziell beginnt der Reigen der Sondierungsgespräche für die Grünen am Mittwoch. Schon im Wahlkampf hatten die Grünen betont, mit allen Kräften außer der AfD sprechen zu wollen. Bei den Bremern findet laut dem Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap ein Bündnis mit SPD und Linken mit 41 Prozent mehr Anklang als eins mit CDU und FDP (28 Prozent). Innerhalb der Partei, das wurde auch im Canova deutlich, ist diese Präferenz noch deutlicher ausgeprägt.

„Ich gehe offen in diese Gespräche“, sagt Hermann Kuhn, Landesvorstandssprecher der Grünen. „Das ist keine Show-Veranstaltung nach dem Motto ,In Wirklichkeit wussten wir schon vorher, was wir machen'. Klar ist aber auch, dass wir einen Teil der Wähler enttäuschen werden, egal, was wir am Ende machen.“ Für seinen Amtsvorgänger Ralph Saxe ist wichtig, dass bei den Gesprächen ausgelotet wird, inwieweit es eine „gemeinsame Erzählung“ als identifikationsstiftendes Merkmal geben kann. „Wir stehen nicht für ein ,Weiter so wie bisher'“, sagt er.

Was die Grünen in alle Gespräche mitnehmen werden, sind vier Kernforderungen, bei denen sie ihren potenziellen Partnern wenig bis keinen Spielraum anbieten werden, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommen sollte. Man werde auf Basis der Inhalte des Wahlprogramms verhandeln, das hatte die Partei den Wählern in einem öffentlichen Brief versprochen. „Wir wissen, dass wir in einer Koalition Kompromisse machen müssen. Aber eben nicht beliebig“, heißt es darin.

Klimaschutz in Energie und Verkehr

„Gerade bei Klimaschutz und Verkehrswende müssen wir deutliche Signale setzen“, sagt Spitzenkandidatin Maike Schaefer. Die Verkehrswende haben die Grünen im Wahlkampf versprochen, und sie wollen sie umsetzen. Spätestens im Jahr 2030 sollen keine Autos mehr durch die Innenstadt fahren sein und die, die außen um sie herumfahren, sollen klimafreundlich angetrieben sein. Für Busse und Bahnen soll es ein Jahresticket für 365 Euro geben, für Radfahrer ein breit ausgebautes Wegenetz und zwei neue Brücken über die Weser. Vor allem in diesen Fragen denkt die FDP konträr. Energiepolitisch wollen die Grünen ebenfalls die Wende: Schluss mit der Kohleverstromung bis 2023, steht im Wahlprogramm, stattdessen soll es CO2-neutrale Alternativen geben und beispielsweise in die Entwicklung von grünem Wasserstoff in Bremen investiert werden. Öffentliche Gebäude sollen energetisch optimiert, Haushalte und Firmen energieeffizienter werden. Außerdem soll der Faktor „Klimabeitrag“ künftig wie jetzt schon die Gleichberechtigung bei allen Maßnahmen mitbetrachtet werden.

Qualitätsoffensive für die Bildung

Das ist voraussichtlich der Punkt, in dem sich die Grünen mit den anderen am einigsten sind. Höhere Ausgaben für Kitas und Schulgebäude ebenso für deren Personal haben die Grünen versprochen. Die Schulstruktur soll bleiben, wie sie ist, ohne Sitzenbleiben und Noten für Grundschüler, die Inklusion soll ausgeweitet werden. Schaefer wünscht sich beim Thema Bildung auch einen offeneren Blick für pädagogische Konzepte in und außerhalb der Stadt. „Wir müssen schauen, was andere besser machen und wo wir von ihnen lernen können“, sagt sie

Sozialere Gesellschaft

Eine Verschärfung des Polizeigesetzes, die eine Einschränkung der Bürgerrechte vorsieht, gibt es mit den Grünen nicht, dafür eine unabhängige Stelle für Beschwerden über die Polizei, die aber genau wie der Ordnungsdienst personell besser ausgestattet werden soll. In der Wohnraumfrage bleiben die Osterholzer Feldmark und Brokhuchting tabu, die Rennbahn soll zu 50 Prozent bebaut werden. Insgesamt fordern die Grünen 30 Prozent Sozialwohnungen und Erbpachtpflicht für die Vergabe von städtischen Grundstücken.

Schuldenstopp

In dieser Frage liegen bislang Grüne und Linke diametral auseinander – für die Grünen ist die Einhaltung der Schuldenbremse eine ihrer „roten Linien“. „Wir werden definitiv nicht die finanzpolitischen Erfolge gefährden, die Karoline Linnert für Bremen erreicht hat“, sagt Schaefer. „Noch mehr Schulden zu machen, ist für uns keine Lösung.“ Grundsätzlich, das betonen Schaefer wie Kuhn, seien sich die Grünen ihrer Verantwortung bewusst, mit der sie darüber entscheiden, ob die neue Regierung links oder rechts der Mitte agiert.

