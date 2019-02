Kommentar über die Wahlumfrage

Die Wahlbeteiligung muss deutlich höher ausfallen

Moritz Döbler

Am 26. Mai findet die Bürgerschaftswahl in Bremen statt. Der WESER-KURIER hat in einer repräsentativen Umfrage die politische Stimmung erfragen lassen. Chefredakteur Moritz Döbler über diese Daten und ihre Relevanz.