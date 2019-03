Im Bremer Stadtgebiet sind im Jahr 2017 1629 Wohnungen fertiggestellt worden. (Christian Walter)

Bremen baut auf Wachstum

Bremen als wachsende Stadt – das ist das Credo des rot-grünen Senats. Und tatsächlich: Bremen wächst. Seit dem Jahr 2011 gibt es in der Stadt einen steten Anstieg, von 544 000 auf zuletzt 568 000 Menschen. Nicht nur deshalb ist es in Bremen dringend notwendig, Wohnraum für Menschen zu schaffen, die wenig im Portemonnaie haben. Das Ziel ist auch, die einzelnen Quartiere stärker sozial zu durchmischen.

Die Innenstadt im Wandel

Die Bremer Innenstadt wird sich in den nächsten Jahren gewaltig verändern: mehrere Großprojekte sind in Planung. Kurt Zech, der in den vergangenen Jahrzehnten von Bremen aus ein weltweit verzweigtes Firmenimperium aufgebaut hat, besinnt sich zurück auf seine Heimatstadt und geht dort jetzt in die Vollen. Im vergangenen Monat gab es den obligatorischen ersten Spatenstich für die Häuser am Kopf des Europahafens in der Überseestadt - Zech investiert dafür rund 300 Millionen Euro.

Das Vorzeigeprojekt Ellener Hof

Ein Vorzeigebauprojekt ist in Bremen der Ellener Hof. Auf dem zehn Hektar großen Grundstück in Osterholz zwischen Blockdiek und dem Ellener Feld wird in den nächsten zwei Jahren ein Stiftungsdorf entstehen. Geplant sind 500 Wohnungen, 150 davon werden sozial gefördert.