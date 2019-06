Bekamen einen Forderungskatalog mit sieben Punkten überreicht: Carsten Sieling, Maike Schaefer und Kristina Vogt. (Carmen Jaspersen / dpa)

Der Druck auf die rot-grün-roten Koalitionäre in spe wächst. Zur dritten Verhandlungsrunde am Freitag wurden sie von Dutzenden Vertretern zahlreicher Umwelt- und Klimaschutzverbände sowie mehreren Hundert Schülern von „Fridays for Future“ empfangen. Die Vertreter eines Bündnisses von mehr als 20 Bremer Initiativen übergaben den drei Verhandlungsführern Carsten Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne) und Kristina Vogt (Linke) einen Forderungskatalog mit sieben Punkten. Unter anderem sollen die Bremer Kohlekraftwerke bis spätestens 2023 abgeschaltet werden, Solarwärme und Solarstrom sollen mit einem landesweiten Förderprogramm auf einen Anteil von mindestens 25 Prozent bis 2030 gebracht werden. Die Aktivisten fordern auch eine Verkehrswende für Bremen. ÖPNV, Schienennahverkehr und Park&Ride-Angebote müssten massiv ausgebaut werden. Im Gegenzug würde der innerstädtische Autoverkehr deutlich reduziert werden.

Ein Vertreter des Bündnisses sagte vor dem Tagungsort am Hauptbahnhof zu Sieling: „Die neue Bremer Landesregierung muss nun schnell effektive Maßnahmen für stärkeren Klimaschutz ergreifen, die der Dringlichkeit der Lage entsprechen.“ Der Bürgermeister antwortete: „Und ich kann für die SPD sagen, dass wir in Bremen Potentiale haben, die wir alle gemeinsam bisher liegen gelassen haben.“ Vogt erklärte, man könne „auch als Bundesland“ bei der Förderung regenerativer Energien etwas bewegen. Schaefer betonte, dieser Verhandlungstag sei für die Grünen ein ganz wichtiger. Schließlich stehen mit Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Stadtentwicklung komplexe Themenbereiche auf dem Programm, bei den es zwischen den drei Parteien auch Differenzen gibt, etwa bei den Vorstellungen zur Weiterentwicklung des ÖPNV. Die Wichtigkeit dieses Tages für den weiteren Verlauf der Gespräche stand führenden Unterhändlern förmlich im Gesicht geschrieben: Sie wirkten zu Beginn der Runde im Intercity Hotel wesentlich angestrengter als in den vorangegangenen zwei Verhandlungen.