In Bremerhaven wird am 26. Mai über Sitze im Landtag und in der Stadtverordnetenversammlung entschieden. Ob die Große Koalition Fortsetzung findet, ist fraglich. (Karsten Klama)

Sie heißen „Die Müllfischer“ und existieren seit bald 40 Jahren. Im aktuellen Programm des Bremerhavener Amateur-Kabaretts gibt es diese Gesangseinlage: „Es ist 2019, mit der SPD steht‘s schlecht, die Genossen überlegen, wer koalieren möcht‘! AfD kommt nicht in Frage, mit der CDU reicht‘s nicht, leistet etwa auf Jamaika noch die FDP Verzicht? Schön wäre ja auch Grün-Rot-Rot, doch zur Mehrheit müssten da wohl noch die Wutbürger ins Boot!“

Diese Verse umschrieben die Lage vor der Wahl recht gut, sagt Manfred Richter. Er gehört zu den „Müllfischern“, war von 1995 bis 1999 Oberbürgermeister in Bremerhaven, Mitglied der Bürgerschaft und parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Er sagt: „Die Arithmetik ist spielentscheidend. Ob die Große Koalition fortgesetzt wird, hängt ausschließlich davon ab. Beide Koalitionäre lieben sie nicht wirklich, aber gar so schlecht funktioniert sie gar nicht.“ Einer von Richters Nachfolgern im Amt des Oberbürgermeisters sieht das ähnlich: „Die Große Koalition in Bremerhaven ist stabil“, sagt Jörg Schulz (SPD). Er ist Vorgänger des aktuellen Oberbürgermeisters Melf Grantz und Staatsrat im Ressort des einzigen Bremerhaveners im Senat, Martin Günthner.

Die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven wirft bislang eher schmale Schatten voraus. Wahlplakate werden erst dieser Tage aufgehängt, der Urnengang wird von der Europa- und von der Landtagswahl überstrahlt: In die Bürgerschaft sind 15 Sessel für Bremerhavener reserviert (Spitzenkandidaten siehe links). Überdies sind Bremerhavens Oberbürgermeister und Bürgermeister Wahlbeamte und keine Spitzenkandidaten.

„Es gibt kein großes Thema. Im Klein-Klein versuchen jetzt alle, irgendwie Profil zu gewinnen, aber die wirklich wichtigen Strukturentscheidungen sind längst durch“, erläutert Richter. Auch Elke Berthin, Leiterin des Studios Bremerhaven von Radio Bremen, sieht „nicht den einen großen Streitpunkt, der die Wahl entscheidet“. Bildung, Gesundheit und Arbeit seien „natürlich auch in Bremerhaven Themen, die die Bürgerinnen und Bürger umtreiben. Viel wichtiger für den Wahlausgang wird aber sein, wer sich als glaubwürdig präsentieren kann und die Menschen dazu bringt, überhaupt ihre Stimmen abzugeben.“

Die politische Arbeit in Bremerhaven ist laut Richter ohnehin auf Kompromisse angelegt. Dafür sorgt die Magistratsverfassung: Exekutive und Legislative sind eng miteinander verzahnt. Im Magistrat kommen die Mehrheitsverhältnisse der Stadtverordnetenversammlung durch ehrenamtliche Stadträte zum Ausdruck. „Damit gibt es eben keine klassische Opposition. Die Magistratsverfassung ist angelegt auf eine Suche nach einem breiteren Konsens, das kann ganz vorteilhaft sein. Aber die politische Praxis sieht etwas anders aus, man benimmt sich wie in einem parlamentarischen System.“

Die Rahmendaten in Bremerhaven haben sich in den vergangenen Jahren zum Besseren gewendet: Die Arbeitslosenquote ist mit 12,5 Prozent hoch, hat sich aber im Vergleich zu Anfang der 2000er-Jahre halbiert. Der Tourismus belebt die Stadt: 1,81 Millionen Besucher verzeichnete die Touristikgesellschaft Erlebnis Bremerhaven im vergangenen Jahr. Der Finanzausgleich mit dem Land Bremen ist geregelt, die Stadt ist entschuldet worden.

„In Bremerhaven hat sich mithilfe des Landes vieles zum Besseren gewendet“. Das sei auch den Bremerhavenern bewusst. Klar sei allen aber auch, „dass wir noch lange nicht da sind, wo wir hinmüssen“, sagt Schulz. „Und es gelingt der Großen Koalition nicht, sich diese positive Entwicklung auf ihre Fahnen zu schreiben“, so der Politologe Lothar Probst.

Das Verhältnis zum Land Bremen bestimmt derzeit die aktuellen Debatten. Die Ankündigung von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne), zu überprüfen, ob die Sanierung des Museumsschiffs „Seute Deern“ sinnvoll ist, brachte SPD und CDU gleichermaßen in Rage. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Raschen verbreitete: „Wir müssen nur noch wenige Wochen durchhalten, dann ist die Senatorin endlich Geschichte.“ Die SPD will Unterschriften für die Sanierung sammeln, die rund 34 Millionen Euro kosten soll. Die Hälfte will der Bund übernehmen.

Ohne Bremerhaven lässt sich in Bremen keine Bürgerschaftswahl gewinnen, sagt Jörg Schulz. Das wissen die Parteien nur zu gut. Kein Regierungsprogramm kam in der Vergangenheit ohne ausführliches Bremerhaven-Kapitel aus, kein Senat ohne Repräsentanten aus Bremerhaven. Dennoch: In Bremerhaven werden die „kommunalen Besonderheiten besonders hartleibig vertreten, übrigens unterstützt von weiten Teilen der Bevölkerung“, analysiert Richter. „Und das ist dann ein dankbares Thema in einem ansonsten themenlosen Wahlkampf. Wenn ich in Bremerhaven Beifall haben möchte, dann muss ich Bremen attackieren.“

Die Große Koalition löste 2015 ein rot-grünes Bündnis ab. Es gibt kleinere Reibereien zwischen SPD und CDU, aber es sieht alles danach aus, als ob einer Fortführung des Bündnisses nichts im Wege steht – sofern die Sitze reichen. „Alle müssen sich auf schwierige Verhältnisse einstellen“, sagt Probst. In Bremerhaven gibt es keine Sperrklausel, also keine Prozent-Hürde, das Parlament ist zerfasert, die Oppositionsarbeit schwierig. „Das macht die Parteienlandschaft unübersichtlich, die Fragmentierung ist sehr weit vorangeschritten.“ Nach der Wahl werden umfangreiche Verhandlungen nötig sein, falls SPD und CDU die Mehrheit abhandenkommt. Elke Berthin: „Angesichts von zwölf Parteien und sieben Einzelkandidaten gibt so viele Optionen, dass es am Ende schwer sein könnte herauszufinden, wer denn überhaupt ,gewonnen' hat.“