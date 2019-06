In vielen Kitas fehlt es an Erziehern. Dieses Problem muss die Landesregierung aus Sicht der Elternvertreter endlich angehen. (Uwe Anspach)

Elternvertretungen aus verschiedenen Kitas in Bremen sind enttäuscht von den bisherigen Koalitionsverhandlungen: „Bildung war das Top-Thema im Wahlkampf“, erklärte Petra Katzorke, Vorstand der Zentral Eltern Vertretung (ZEV) in Bremen. „Und jetzt haben die Koalitionäre sich immer noch nicht dazu geäußert.“ Deswegen fordert sie gemeinsam mit Vertretern des Gesamtelternbeirates der Katholischen Kindertagesstätten Bremen, die frühkindliche Bildung in Bremen endlich auf die Tagesordnung zu nehmen und konkrete Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und zum Kita-Ausbau zu beschließen.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Elternvertreter zusammen mit der Bildungsexpertin Ilse Wehrmann stellten sie einen Maßnahmenkatalog an die Koalitionäre vor, in dem unter anderem eine Stabsstelle für frühkindliche Bildung, eine Vereinfachung der Bauanträge für Kita-Neubauten und ein Personalentwicklungskonzept forderten. Das Thema dränge, erklärte Expertin Wehrmann: „Bildung hätte in den Koalitionsverhandlungen zuerst diskutiert werden müssen.“

