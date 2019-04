Kristina Vogt ist meistens mit dem Fahrrad in Bremen unterwegs. (Frank Thomas Koch)

Wahlkampf – Kristina Vogt kennt ihn. Seit acht Jahren ist die 53-Jährige Fraktionschefin der Linkspartei in Bremen. Als Quereinsteigerin kam sie zur damals jungen Partei. Seither hat sich in der Stadt die Stimmung für Vogt verändert: Sie nimmt wahr, dass Hoffnungen auf Rot-Rot-Grün ruhen. „Das hat zu einem anderen Blickwinkel geführt.“ Der Slogan zur Bürgerschaftswahl heißt bezeichnenderweise „Wir machen das“.



2. April, Fraktionsbüro, Altstadt: In der Eile bleibt die Zigarette fast allein zurück auf dem Konferenztisch. Im Fraktionsbüro der Linkspartei muss es heute schnell gehen. Für Kristina Vogt steht die nächste Etappe im Marathon bis Mai an. Doch eine kleine Katastrophe ist passiert. Die Bildungsdeputation hat am nächsten Tag ein besonders ordentliches Programm vor sich. Der Mitarbeiter, der sonst bei der Vorbereitung hilft, ist krank geworden. „Das ist der Super-GAU.“ Auf dem Konferenztisch ein handbreiter Stapel Papier vor Vogt. Zusammen mit einem Kollegen geht sie ihn durch, klebt Zettel auf, markiert Sätze gelb, schreibt Fragen an den Rand und ärgert sich sacht: „Warum dauert das so lange? Darüber reden wir schon ewig.“ Und: „Diese Vorlagen!“ Der Blick aus dem Büro über dem Restaurant „Athen“ geht raus auf die Weser. Doch keine Zeit für Müßiggang. Vogt gibt sich selbst den Auftrag: „Das muss ich heute Nacht in Ruhe lesen.“ Hinter ihr liegt ihre schlimmste Wahlkampfwoche. In ihr besuchte die Spitzenkandidatin mit Fieber Termine.

Vogt reißt sich zusammen. Eigentlich ist sie noch angeschlagen, spricht deshalb mit ungewohnt ruhiger Stimme. Ganz anders die Tonalität, die sie als Fraktionschefin in Debatten von sich erwartet. Da müsse man sich im Parlament lautstark mit Zwischenrufen bemerkbar machen. „Das ist Teil des Jobs.“ Die Schärfe zeigt Vogt genauso bei Twitter. Doch nicht jetzt im Moment der Erschöpfung. Ihr Abendessen gestern: ein übrig gebliebenes Brötchen einer Portion Currywurst mit einem letzten Stück Käse. „Das darf man eigentlich niemandem erzählen.“

Alles wäre entspannter, wenn Vogt nun nicht gleich zum nächsten Termin müsste. Um 18.30 Uhr spricht sie mit den Spitzenkandidatinnen Maike Schaefer (Grüne) und Lencke Steiner (FDP) beim Verband der Unternehmerinnen. Wie immer will Vogt gut vorbereitet sein und bespricht sich mit einem Kollegen. „In welchen Bereichen arbeiten Unternehmerinnen? Gibt es da Schwerpunkte?“ Kristina Vogt steht dafür, Bescheid zu wissen, die Unterlagen und die Zahlen zu kennen. Das sei Voraussetzung, um etwas zu verändern. Selbst von der politischen Konkurrenz gibt es Respekt für ihre Arbeit in der Opposition.

Jetzt aber muss es los gehen. „Im nächsten Leben keine Bildungspolitik“, sagt Vogt mit der schweren Fahrradtasche in der Hand, darin die Lektüre für die Nachtschicht, die Unterlagen der Bildungsdeputation. „Immerhin habe ich heute was gegessen.“ Sofia Leonidakis springt bei einem Termin ein und hat auf dem Flur hinaus noch eine Frage, dann macht Vogt sich auf den Weg. Zum Hotel ­Atlantic ist es nicht weit – eine Zigarettenlänge. Vogt spaziert zum Termin, um frische Luft zu schnappen und zu rauchen. Gerade bleibt wenig Zeit für Familie und Freunde. Als sie ihr Fahrrad vor Ort anschließt, spricht Vogt kurz vom Gefühl der Entfremdung in diesen harten Phasen.



7. April, Hemelinger Bürgerhaus: Am Boden direkt vor dem Bürgerhaus ein zerstörtes Plakat der Linkspartei. Jemand muss es angezündet haben. In der Diskussion geht es drinnen um Anfeindungen gegenüber Politikern. Und es geht um einen Tweet, den die Spitzenkandidatin geschrieben hat. Von „Jamaice Schaefer“ und Robert „Bückling“ ist darin die Rede. Vogt gibt zu: Schon eine halbe Stunde später habe sie den Beitrag bei Twitter, entstanden in einem Schlagabtausch, bereut. „Es war falsch.“

Im echten Leben lässt die Politikerin nah an sich herankommen. Wenn sie einkaufen gehe, plane sie meist eine Stunde länger ein, erzählt sie auf dem Podium, weil die Menschen sie ansprächen, ihre Probleme mitteilten oder ein Selfie mit ihr machen wollten. Vogt zeigt gerne ihre Unkompliziertheit: Ich bin wie ihr. Dafür muss sie sich gar nicht verstellen in Zeiten des Wahlkampfs.



10. April, Kneipe „Lox“: „Hart Backbord“ – der Seemannsruf bedeutet Linkswende. Ein Shantychor soll der Kneipe in Walle diesen Namen gegeben haben. Dorthin geht es heute, wie oft für Kristina Vogt, mit dem Fahrrad. Allerdings scheint geschlossen zu sein. Vogt meldet sich kurz bei der Wirtin: „Habt ihr gar nicht auf?“ Früher lebte sie in Walle, kennt viele Wirte persönlich und gleich Ersatz: das „Lox“ um die Ecke. Eigentlich gehe sie kaum noch in Kneipen: „Wenn ich nach Hause komme, bin ich heilfroh, Ruhe zu haben.“

In den Neunzigern hatte die Politikerin fünf Jahre selbst eine Kneipe mit einer Freundin. Damals, am Tresen, habe sie gelernt, selbst wenn sich Dramen oder sogar bedrohliche Situationen abspielten, den Überblick zu behalten. Wirte bekämen es mit allen Facetten des Lebens zu tun. „Die Leute kommen meist nicht wegen des Biers an die Theke, sondern wegen der Gespräche.“

Geboren in Münster zog es Vogt nach dem Abitur nach Bremen, wo sie oft ihre Großeltern besuchte. Die Eltern wünschten sich, dass die Tochter studiert. „Das war für sie mit Aufstieg verbunden.“ Der Mutter sei es wichtig gewesen, dass die erste Frau in der Familie die Uni besucht. Doch das sei nicht ihr Ding gewesen. Viel lieber wollte sie Druckerin werden – was Praktisches. Das Studium in Soziologie und Geschichte brach sie ab, stieg stattdessen in die Kneipe ein. Als alleinerziehende Mutter machte Vogt schließlich eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten. In der Schule ihres Sohnes engagierte sie sich dann als Schulelternsprecherin. Da habe sie erlebt, gegen die Windmühlen der Politik zu kämpfen.

Für Gröpelingen hat Vogt sich in der Vergangenheit mit ihren Anträgen besonders eingesetzt. „Senatorin für Gröpelingen“ nannten Kollegen anderer Fraktionen sie schon – und das despektierlich gemeint. Doch für Vogt scheint der Titel vielmehr eine Auszeichnung für ihr Engagement zu sein.

Im „Lox“ sieht Vogt auf dem Weg nach draußen eine Bekannte auf dem Sofa sitzen und freut sich sichtlich darüber. Nur eine Zigarette, dann komme sie zurück, verspricht sie. Ein bisschen Pause in den Wahlkampfwochen und ein Gefühl der Heimat: „Für mich hat Kneipe was mit Nachbarschaft zu tun.“

13. April, Werder gegen Freiburg: Dieser Sonnabend beginnt für Kristina Vogt in klirrender Kälter. In Gröpelingen stand sie morgens mit Kollegen an einem Infostand. Gleich geht es erneut raus in den winterlichen Frühling: ins Weserstadion. Seit den 80er-Jahren hat Vogt eine Dauerkarte für Werder. Heute nimmt sie zum Spiel gegen Freiburg Dietmar Bartsch mit in die Ostkurve.

Der Fraktionschef der Linkspartei im Bundestag ist mit seinem Fahrer nach Bremen gekommen. Sein Wagen parkt vor dem Fraktionsbüro. Von hier soll es zu Fuß ins Stadion gehen. In den nächsten Wochen ist Bartsch gleich viermal in der Hansestadt. Der Besuch im Weserstadion habe natürlich auch mit dem Wahlkampf zu tun. „Auf Rügen und am Bodensee guckt man nach Bremen.“ Bartsch verspricht sich einen Erfolg: ein zweistelliges Ergebnis für seine Partei. Eine rot-rot-grüne Koalition könne dann eine Mehrheit bekommen. „Das wäre ein wichtiges Zeichen.“

Bartsch und Vogt kennen sich als Fraktionschefs schon lange. „Wir haben einen guten Draht“, sagt Bartsch. Was die beiden teilen, das ist ihre Bereitschaft zur Regierungsverantwortung. Die ist in der Partei nicht unumstritten. Noch vor Jahren, erzählt Bartsch, habe man sich dafür Prügel einfangen müssen. Vogt macht aber deutlich: Mitregieren gehe nur, wenn die Partei Akzente setzen könne, sonst verliere man die Glaubwürdigkeit. Authentizität ist für sie wichtig.

Genau richtig sei es, die Spitzenkandidatin in den Mittelpunkt der Kampagne zu stellen, sagt ihr Parteifreund. „Wenn man so ein Pfund wie Kristina Vogt hat, ja, da muss man es einsetzen und damit wuchern.“ Personen und Image einer Partei seien immer wichtiger. „Die Entpolitisierung der Gesellschaft schreitet voran.“ Immer weniger Menschen beschäftigten sich mit den Wahlprogrammen. In Bremen müsse man im Prinzip gar keine Sprüche auf die Plakate schreiben, nur ihr Bild und das Logo zeigen: „Linke, Vogt, reicht.“ Die Politikerin sei weit über die Partei anerkannt.

Doch Vogt ist es gar nicht angenehm, im Mittelpunkt zu stehen. Das gehöre dazu, sagt sie einsichtig zu sich selbst. Immer wieder begegnet sie also bis zur Bürgerschaftswahl ihrem Konterfei auf den Plakaten. „Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad und denke: Hoffentlich sieht mich keiner, wenn ich darunter fahre“, sagt Vogt. An sich selbst vorbeizufahren – „Ach Gott! Da bin ich nicht der Typ für.“ Bartsch hat eine der Großflächen gesponsert, die in der zweiten von drei Plakatwellen kommen wird. Ein Signal auch in die Partei, zu überlegen, wie die Bremer sich unterstützen lassen. Und schließlich gelte der Satz: „Plakate gewinnen keine Wahl, aber ohne verliert man.“

Jetzt ist Vogt, den Werderschal um den Hals, ungeduldig. Bartsch hat noch ein Interview vor sich, und es wird langsam knapp. „Ich verpasse im schlimmsten Wahlkampf keinen Anpfiff, Dietmar!“ Am Ende werden die beiden aus dem Ostkurvensaal ein Foto twittern. Werder hat gewonnen.

Als Stadiongast ist Vogt in der Stadt bekannt. Seit einer gemeinsamen Diskussion duze sie Marco Bode, das Idol Marco Bode! „Wow – hätte mir das einer vor zwanzig Jahren gesagt!“ Für Vogt „eine doch abgebrühte Fraktionsvorsitzende“, wie sie sich beschreibt, fast surreal.

In unsere Serie der Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl stellen wir als nächstes Lencke Steiner (FDP) vor.