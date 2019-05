Der Eintritt für den Bürgerschaftswahl-Talk ist frei und der Einlass beginnt ab 10Uhr. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Spitzenkandidaten von SPD und CDU stellen sich am Sonntag, 12. Mai, im Bürgerschaftswahl-Talk des WESER-KURIER den Fragen der Moderatoren und der Gäste. Die Veranstaltung mit Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Carsten Meyer-Heder (CDU) in der Bremischen Bürgerschaft beginnt um 11 Uhr.

Moderiert wird der Talk von Marcel ­Auermann, stellvertretender Chefredakteur, und Maren Beneke, stellvertretende Leiterin des Lokal-Ressorts. Der Einlass beginnt um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach ­Tickets für den Spitzenkandidaten-Talk vergeben wir am Freitag, 3. Mai, und am Sonnabend, 4. Mai, noch einmal Freikarten im Kundenzentrum des Pressehauses in der Martinistraße.

Kommen Sie einfach persönlich vorbei. Die Karten liegen ab 9.30 Uhr zur Abholung bereit. Es werden maximal zwei Tickets pro Person und solange der Vorrat reicht vergeben.