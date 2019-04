Carsten Sieling (links) und Carsten Meyer-Heder sprachen zwar über Staus und Pisa-Studien, der große Disput blieb aber aus. (RTL)

Der Wind weht kräftig über das Oberdeck des „Schiff No 2“, als das Boot eine großzügige Kurve auf Höhe des Kellogg-Geländes fährt. Die länglichen Fahnen des Fernsehsenders RTL flattern geräuschvoll im Wind, im Hintergrund kreischen Möwen – Bremen zeigt sich von seiner klischeehaften Seite. Doch für das, was vor den Kameras des Fernsehsenders passiert, könnte die Kulisse kaum passender sein: Carsten Meyer-Heder (CDU) und Carsten Sieling (SPD) treten erneut zum Spitzenkandidatenduell an, als „Die Kandidaten in ein Boot holen“ anmoderiert und am Freitagabend für knapp 30 Minuten bei RTL Nord ausgestrahlt. Ein kontroverser Austausch bleibt jedoch selbst im nun heiß werdenden Wahlkampf aus.

Aufgezeichnet wird das Rededuell schon einen Tag vor dem Sendetermin. Es ist der 25. April – noch gut vier Wochen bis zur Wahl. Um 14 Uhr treffen die beiden Kandidaten am Anleger 7 ein, Meyer-Heder geht mit großen Schritten die Gangway herunter, die Daumen in die Hosentasche der Jeans versenkt. Sieling kommt ein paar Minuten später, er hat zuvor sein Fahrrad am Zugang zum Anleger angeschlossen. Beide Männer begrüßen sich höflich, während der Motor des Bootes startet.

Unternehmer gegen Bürgermeister

Während das Schiff mit Kurs auf die Überseestadt ablegt, werden der Bürgermeister und sein Herausforderer schon auf dem Oberdeck verkabelt und abgepudert. Vor einem Monitor unter Deck versammeln sich die Journalisten, die an der Fahrt teilnehmen dürfen – das Oberdeck bleibt während des Gesprächs den Kandidaten und dem Fernseh-Team vorenthalten. Unter Deck ist zu verfolgen, wie die Kameraleute verschiedene Einstellungen und den ein oder anderen Schwenk zwischen den beiden Männern probieren, die sich inzwischen an zwei Stehtischen positioniert haben.

Der Größenunterschied zwischen Meyer-Heder und Sieling erweist sich als Herausforderung, immer wieder ist im Bild entweder die Stirn des CDU-Mannes oder das Kinn des Bürgermeisters abgeschnitten. Noch schnell die Mikrofone überprüfen, die richtige Toneinstellung bei dem windigen Wetter finden. Kaum hat das Boot die Schleife am Kellogg-Gelände gefahren, gehen Scheinwerfer und Kameras an. Die Aufnahme beginnt.

Bildung und Verkehr stehen im Mittelpunkt

Thematisch sind die Fragen der beiden Moderatoren Neele Knetemann und Roland Rickelmann ein Abbild des bisherigen Wahlkampfes: Bildung und Verkehr stehen im Mittelpunkt, Sieling, der erfahrene Politiker wird Meyer-Heder, dem Unternehmer und Quereinsteiger, gegenübergestellt. Erst einmal dürfen die Spitzenkandidaten ihre Motivation vortragen, ihre Erwartung, ihre bisherigen Erlebnisse. „Wir reden darüber, wie es weitergehen soll“, sagt Sieling. „Es macht natürlich Spaß, zu regieren.“ Und: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Meyer-Heder betont, dass der Wahlkampf zwar viel Arbeit bedeute, er ihm aber Spaß mache. Es ginge schließlich um Bremen, um das Image der Stadt. „Es geht nicht darum, Bremen schlecht zu reden“, sagt er. „Aber wir müssen die Fakten zur Kenntnis nehmen.“ Gerade Bildung, das sei die große Baustelle. „Es ist egal, wer schuld ist“, sagt er, gewandt an den SPD-Bürgermeister. „Aber wir müssen es besser machen.“

Damit ist die erste Sequenz schon vorbei, die Moderatoren unterbrechen. Denn bei der TV-Übertragung wird an dieser Stelle ein Video eingespielt, eine Mutter berichtet von den Schwierigkeiten, in Bremen einen Kita-Platz zu finden. Die Regierung müsse selbstkritischer sein, sagt sie. Die Kameras gehen wieder an, Sieling soll sich äußern. „Wir sind sehr kritisch“, betont er. Deswegen habe seine Regierung auch die Bildung und Kitas in einem Ressort vereint. Künftig gelte es, weitere Schritte zu gehen. „Wir sehen die Defizite“, sagt er. „Aber jetzt haben wir die finanziellen Mittel, um auch die beheben.“

„Das ist dieselbe Argumentation wie vor vier, vor acht, vor zwölf Jahren“, entgegnet Meyer-Heder. Kita-Plätze und Lehrer fehlten überall. Wie schlimm Meyer-Heder die Situation findet, kann er bei einer Aufgabe der Moderatoren zum Ausdruck bringen: Er soll die Bildungspolitik benoten, die Zahl soll er auf einer kleinen Schiefertafel mit Kreide verewigen. Fünfen und Sechsen gebe es doch gar in Bremen nicht, sagt Meyer-Heder zynisch. Er schreibt trotzdem eine große Fünf auf die Tafel, in allen Bildungsstudien falle Bremen durch, das Abitur sei schlecht, unter den Bremer Studierenden gebe es die höchsten Abbrecherquoten.

„Wir müssen mehr auf Leistung setzen und Qualität überprüfen.“ Bremer Bildungspolitik sei nicht sozial, ergänzt er, die Schulpreise würden nur in reichen Stadtteilen gewonnen. Sieling hält dagegen, Schulen stadtweit seien unter den Preisträgern bei verschiedensten Wettbewerben. Die beiden werden lauter, wollen diskutieren, vielleicht sogar streiten – aber die Moderatoren bremsen, unterbrechen den Zwist, wollen zum nächsten Thema. Die Kameras gehen erneut aus.

Verkehrssituation in Bremen muss verbessert werden

Der Nachmittag bleibt konfliktfrei. Auch zum Thema Verkehr folgt ein Einspieler, ein Mann berichtet davon, ins niedersächsische Umland gezogen zu sein, weil er keine Lust mehr auf die Staus hatte. „Ich kann das verstehen“, sagt Meyer-Heder als die Aufnahme weitergeht. Bremen brauche Pilotprojekte, die von ihm schon vielfach erwähnte Seilbahn zum Beispiel. Zudem müsse der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden, da sei in den vergangenen Jahren nichts passiert. Sieling verweist auf die neue Linie 5, Meyer-Heder antwortet, die sei zu spät gekommen und keine Innovation. Der Bürgermeister sagt, es werde noch weitere Maßnahmen in der Überseestadt geben, auch der Autobahnring werde bald fertig sein. Und: „Ich werde der Bürgermeister sein, der den Ringschluss auf den Weg bringt.“

Das Boot fährt am Weserstadion vorbei, die Männer diskutieren währenddessen Baustellenplanung. Der Bürgermeister schiebe immer alles auf das Bauressort, wenn etwas schief gehe, sagt Meyer-Heder. „Wenn etwas nicht vorwärts kommt, ist das Chefsache“, sagt er. Sieling antwortet: „Wir machen eine Teamleistung. Aber natürlich ist das Chefsache.“ Einig werden sich die Männer nicht, auf jeden Vorwurf gibt es einen Gegenvorwurf. Die Moderatoren unterbrechen erneut, schnell weiter zum nächsten Thema: Koalitionen. Das ist zügig abgehandelt: Koalitionsgespräche, wiederholen beide, können sie sich mit allen vorstellen. „Außer mit der AfD“, sagt Meyer-Heder. Schnitt, Kameras aus.

Das „Schiff No 2“ hat inzwischen gewendet, die Wilhelm-Kaisen-Brücke kommt wieder in Sicht. Die Kameras gehen ein letztes Mal an, zum Schluss sollen die Kandidaten sich noch einmal von ihrer persönlichen Seite zeigen. Jeder musste einen Gegenstand mitbringen, der typisch für sie ist. Sieling zeigt einen Werder-Schal, spricht einen Tag nach der DFB-Pokal-Niederlage von den Emotionen im Stadion, vom Zusammenhalt der Fans, von der Bedeutung für Bremen. Meyer-Heder hält eine Floppy-Disk in die Höhe, erzählt von seiner langen Krankheit, seiner Umschulung zum Software-Entwickler, den Beginn seiner Karriere. „Da wusste ich, wo es lang geht.“

Zurück am Anleger 7 gehen die Kandidaten von Bord. Neue Erkenntnisse hat die Weserfahrt nicht gebracht – und in einem Boot sitzen sie auch jetzt nicht.