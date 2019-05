Alexander Gauland ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der AfD auf Bundesebene. (Fabian Sommer/DPA)

Die für Sonnabend angekündigte Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) mit Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der Bundespartei, ist nach WESER-KURIER-Informationen kurzfristig abgesagt worden. Die Betreiber des Deniz-Saray-Event-Centers in Oslebshausen haben am Mittwoch ihre Zusage, der Partei ihre Räumlichkeiten zu vermieten, zurückgezogen.

Laut Frank Magnitz, Vorsitzender der Bremer AfD, hatte es Morddrohungen gegen die Familie der Betreiber gegeben. Er macht „das linke Spektrum“ dafür verantwortlich. „Es gab anonyme Drohungen, und aus welcher Ecke, ist ja wohl klar“, sagte er. „Es ist katastrophal. Wir werden an der Ausübung unserer demokratischen Grundrechte gehindert. Das geht in eine Richtung, die durch nichts mehr zu entschuldigen ist.“

Polizei bestätigt Drohungen

Die Polizei Bremen bestätigt, dass es Drohungen gegen die Betreiber gegeben habe. „Wir haben diesbezüglich ein Strafverfahren eingeleitet“, sagte Sprecher Nils Matthiesen. „Die Ermittlungen hierzu dauern an.“

Die Betreiber selbst wollten sich gegenüber dem WESER-KURIER nicht zu den Hintergründen ihrer Absage an die AfD äußern. Sie hatten auf Facebook lediglich den Hinweis gepostet: „Hallo Leute, aufgrund mehrerer Nachfragen hier jetzt ein kurzes Statement. Diese Veranstaltung findet nicht bei uns statt.“ Im Vorfeld der Gauland-Veranstaltung hatten allerdings AfD-kritische Gruppen sowie Mitglieder des Gröpelinger Beirats Protestaktionen angekündigt. Auch in den sozialen Netzwerken hatten sich Nutzer kritisch über den Wahlkampf-Termin geäußert.

Laut Magnitz war das Event-Center, in dem regelmäßig türkische Hochzeitsfeiern mit Hunderten Gästen gefeiert werden, „der einzige Raum in ganz Bremen, den wir überhaupt bekommen haben“. Die Veranstaltung, auf der Gauland Magnitz im Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai unterstützen sollte, war laut dem Bremer AfD-Chef nicht die einzige, die nun nicht stattfindet. „Wir hatten drei Veranstaltungen gebucht, darunter die Schluss-Veranstaltung mit Jörg Meuthen, unserem Spitzenkandidaten für Europa.“