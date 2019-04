Bildung, Sicherheit, Flüchtlinge – Frank Magnitz gefällt nicht, wie Deutschland und Bremen die Themen dieser Zeit anfassen. Als er 2013 das erste Mal von den Ideen der AfD hörte, sei ihm sofort klar gewesen: "Die meinen mich. Das ist meine Partei." (Frank Thomas Koch)

Der Bürgermeister hat die Aula im Schulzentrum Grenzstraße verlassen, und auch sein Herausforderer hat sich in Begleitung einiger Lehrer längst verabschiedet. Nur Frank Magnitz ist noch da. In mehreren Reihen scharen sich die Schüler im Halbkreis um den Bremer AfD-Chef, bestimmt 15 bis 20 Jungen und Mädchen sind es. Die meisten von ihnen haben einen Migrationshintergrund.

Magnitz hat zuvor wie die sechs anderen Spitzenkandidaten der Bremer Parteien vor der Bürgerschaftswahl auf dem Podium 75 Minuten lang Fragen der Schüler beantwortet. Aber offenbar sind noch nicht alle Fragen gestellt.

Zum Beispiel die nach einem Selfie. Ein Mädchen, auch sie mit Migrationshintergrund, stellt sich neben Magnitz auf, ein Lächeln für die Kamera, fertig. „Alter, ich hab' ein Foto mit dem Macker“, ruft sie, als sie wieder bei ihren Freundinnen steht und das Handy herumreicht.

Mehr zum Thema Verdacht der Untreue Immunität von Frank Magnitz aufgehoben Der Bundestag hat die Immunität des Abgeordneten Frank Magnitz aufgehoben. Gegen den Bremer ... mehr »

Ob sie Magnitz oder die AfD cool findet? „Quatsch, nein“, sagt sie, fast erschrocken, „aber der Typ ist doch bekannt.“ Sie wird das Foto gleich in ein paar Whatsapp-Gruppen verschicken, damit auch andere Freunde es zu sehen kriegen.

Frank Magnitz bekommt davon schon gar nichts mehr mit, denn er diskutiert jetzt mit einem anderen Mädchen. Es geht um die Scharia, die Bibel und das Alte Testament, und sehr bald halten sich Schülerin und Politiker gegenseitig vor, alle in einen Topf zu werfen und zu pauschalisieren.

Hinterher wird Magnitz bei Facebook über diesen Termin in der Schule schreiben: „Besonders gefreut hat mich diese rege Diskussionsbereitschaft und das Interesse am persönlichen Gespräch.“

Zwei Wochen später beim Termin mit dem WESER-KURIER klingt das ganz anders. „Das war eine massive Bedrohungslage“, sagt Magnitz. Ein junger Mann, „so ein Schrank“, sagt Magnitz und misst mit den Händen die Schulterbreite ab, „so ein Schrank ist gekommen und hat mir Schläge angedroht.“

Tatsächlich hatte sich beim Termin an der Grenzstraße ein groß gewachsener blonder Junge zwischendurch nach vorn gedrängelt und sich ebenfalls für ein Selfie mit dem Politiker in Position gebracht – in Boxerpose mit geballten Fäusten. „Meine Faust für Deutschland“, hatte der Junge ausgerufen. Ein Spaß? Eine Bedrohung? Oder nur ein Missverständnis?

Frank Magnitz ist Anfang des Jahres überfallen worden. Die Geschichte ging damals durch die Republik. Von der Attacke ist ihm eine Narbe über der rechten Augenbraue geblieben. Heute gibt es aus seiner Sicht nicht mehr viel dazu zu sagen. Leichte Gleichgewichtsstörungen habe er noch, das linke Knie funktioniere nicht ganz richtig, und auch der Kreislauf mache ab und an Probleme. „Aber es wird langsam besser.“ Die Täter sind noch nicht gefasst. „Es hätte mich gewundert, wenn es anders wäre“, sagt Magnitz.

Er macht das ganz gerne: Sarkasmus, Süffisanz oder Häme unter seine Worte mischen. Magnitz sagt Sätze wie: „Deutschland war einmal das Land der Dichter und Denker. Heute ist es das Land der Vollpfosten.“ Die Verkehrsplaner in Bremen zum Beispiel. „Selten dämlich“, sagt er, und politisch ferngesteuert. Woran er das erkennt? „Weil ich es jeden Tag erlebe. Baustellen haben in Bremen pädagogisches Potenzial: Sie müssen lange dauern. Sie müssen die Bremer einschränken. Sie müssen zermürben und jedem deutlich machen, dass er doch besser aufs Fahrrad oder den ÖPNV umschwenkt.“

Mehr zum Thema Staatsanwaltschaft Bremen Videoaufnahmen widersprechen AfD-Schilderung - Magnitz äußert sich Kurz nach dem Angriff auf Frank Magnitz veröffentlichte die Bremer AfD eine Schilderung des ... mehr »

Oder das Thema Bildung. Magnitz erzählt die Geschichte von der Vertretungslehrerin seines Sohnes, der in Bremen-Nord in eine sechste Klasse geht. Die Frau weigert sich angeblich, in den Vertretungsstunden Mathe zu unterrichten. „Stellen Sie sich das mal vor“, sagt Magnitz, „Mathe in der sechsten Klasse, das sollte man doch unterrichten können, wenn ich einfach mal unterstellen darf, dass diese Dame Abitur gemacht hat.“

Wenn man Magnitz fragt, wie viel Polemik in solchen Ausführungen stecke, schaut er überrascht auf und sagt: „Polemik? Ich meine das ohne jede Polemik. Das sind nackte Tatsachen.“ Die Politisierung von Frank Magnitz beginnt früh. Anfang der 70er Jahre, mit kaum 20, ist er für kurze Zeit Mitglied der DKP, also ganz links außen. Heute, mit 66, tut er das ab, „politisch war das nicht, das war eher das Alternativprogramm zu Kaffee und Kuchen bei uns zu Hause.

Da war sonst nicht viel los.“ Aufgewachsen ist Magnitz auf dem Land, in Neuenkirchen im Landkreis Diepholz. Politisch zu Hause war er lange Zeit in der CDU, mehr als 30 Jahre. Einen ersten „Knacks“, wie er es nennt, bekam die Beziehung, als Helmut Kohl beim Euro mitmachte, zum endgültigen Bruch mit der Partei kam es, als Angela Merkel aus seiner Sicht immer mehr christdemokratische Positionen verriet. 2013 hörte er zum ersten Mal von den Ideen einer Partei namens Alternative für Deutschland.

Mehr zum Thema Angriff auf Bremer AfD-Chef Magnitz wollte "mediale Betroffenheit" auslösen In einem parteiinternen Schreiben begründet der 66-jährige AfD-Politiker Frank Magnitz sein ... mehr »

„Mir war gleich klar: Die meinen mich, das ist meine Partei.“ Seit 2015 ist er Landesvorsitzender, seit 2017 Bundestagsmitglied. Bei der vergangenen Bundestagswahl vor zwei Jahren holte die AfD unter Magnitz 10,04 Prozent der Bremer Stimmen.

Auf dem Podium am SZ Grenzstraße kommen die Redner an diesem Montag, es ist Anfang März, nur langsam in Schwung. Vielleicht liegt es daran, dass diese Runde die Auftaktveranstaltung ist und sich die Kandidaten erst warmlaufen müssen. Jeder wirbt routiniert für sich und seine Positionen, einig ist man sich unter den Teilnehmern nur bei einem Thema: dass die AfD nicht gut für die Demokratie ist.

Als die Sprache auf das Massaker im neuseeländischen Christchurch kommt, das zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage zurückliegt und bei dem 50 Muslime getötet werden, sagt Magnitz im ersten Satz, „dass es keine Entschuldigung und Begründung für solche Taten“ gebe. Einer seiner nächsten Sätze lautet: „Seit 2015, seit der Öffnung der Grenzen, haben wir 7000 Gefährder unter uns, die jeden Tag zuschlagen können.

Wir haben keine Veranlassung, solche Menschen hier wohnen zu lassen.“ Das provoziert den ersten Zwischenruf aus dem Publikum: „Nazi!“ Nun steigen auch die Konkurrenten auf dem Podium ein. Maike Schaefer von den Grünen sagt: „Wenn man Hass predigt wie die AfD, darf man sich nicht wundern, dass so etwas passiert.“ Bürgermeister Carsten Sieling sagt:

Mehr zum Thema Überfall auf AfD-Politiker Frank Magnitz: „Wollte definitiv nichts dramatisieren“ Eine Woche nach dem Überfall auf Frank Magnitz sieht sich die AfD Vorwürfen ausgesetzt, sie habe ... mehr »

„Es ist unerträglich, wie die AfD das gesellschaftliche Klima vergiftet.“ Als der WESER-KURIER Magnitz später auf diesen Schlagabtausch anspricht, winkt er ab: „Ach, das sind doch nur die altbekannten Narrative, die einzig dazu dienen, sich nicht ernsthaft mit uns auseinandersetzen zu müssen.“

Bei der Podiumsdiskussion an der Grenzstraße sitzt Magnitz unter einem Wahlplakat der AfD. Es zeigt ihn und den Slogan „Unser Land. Unsere Heimat“. Und „Bremen. Aber sicher!“ Fühlt er sich in Bremen nicht mehr sicher?

Das AfD-Wahlprogramm legt diesen Schluss nahe. Es zeichnet das Bild von einer Stadt, die unbewohnbar erscheint. Magnitz sagt: „Ich bin auf der ganzen Welt in vielen üblen Ecken gewesen, Angst habe ich nie gehabt.“ Aber Bremen 2019, das gefällt ihm nicht. Bei seinen öffentlichen Auftritten bekommt Magnitz Personenschutz. Drei bewaffnete Beamte des BKA in Zivil übernehmen diesen Job eine Woche nach der Schülerdiskussion, Magnitz ist diesmal Teil einer Runde des Landessportbundes am Sitz des LSB. Sport ist nicht so sein Thema.

Mehr zum Thema AfD-Kandidat Frank Magnitz im Porträt Gegen Merkel und Mohammed Frank Magnitz ist der Bremer Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD). Er hat ein ... mehr »

Im Bremer Wahlprogramm der AfD spielt es keine Rolle. Magnitz' Beiträge bleiben an diesem Abend sehr allgemein. Und während andere Teilnehmer ihre Hobbys, familiäre und sportliche Interessen in ihre Redebeiträge einflechten, verrät Magnitz nichts Persönliches. Dabei hätte er durchaus etwas zu erzählen.

Frank Magnitz hat in seinem Leben viel ausprobiert. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann hat er Pädagogik studiert und ein Jura-Studium abgebrochen. Dazwischen arbeitete er bei der Bremer Sozialbehörde, später gründete er eine Baufirma und ist heute als selbstständiger Immobilienverwalter tätig.

Er ist in dritter Ehe verheiratet und hat sechs Kinder; eines mit seiner ersten Frau, einer Deutschen, drei von seiner zweiten Frau, die aus Spanien kommt, und dann noch zwei kleine aus der aktuellen Beziehung, „Halb-Türken“, wie er sie nennt, seine jetzige Frau ist eine arabische Türkin aus Adana.

Seine zwei „Halb-Türken“ erwähnt Magnitz nach der Podiumsdiskussion an der Grenzstraße beim Wortgefecht mit einer Schülerin einmal beiläufig, und für einen Moment gerät der Schlagabtausch ins Stocken. Magnitz hat türkische Kinder? Das Mädchen schaut verdutzt. Aber nur kurz.

Denn im nächsten Satz spricht Magnitz schon wieder von „deutscher Leitkultur“. Als sich die Schülerin gesammelt hat, fällt sie dem Politiker ins Wort, jetzt reden beide wieder durcheinander. Das geht eine ganze Weile so weiter. Schließlich drängen seine Begleiter Magnitz zum Aufbruch. Dem Mädchen macht es nichts aus, es hat auch keine Lust mehr zum Diskutieren.