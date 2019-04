Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). (Kay nietfeld)

Die Impfpflicht gegen Masern soll noch in diesem Jahr kommen - in der nächsten Woche will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seinen Gesetzentwurf im Bundestag vorlegen. Das kündigte Spahn gegenüber dem WESER-KURIER am Dienstagabend in Bremen an. Der Minister war auf Einladung der CDU-Bremen und ihres Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl, Carsten Meyer-Heder, in der Hansestadt und im Krankenhaus Diako in Gröpelingen. Auf dem Weg von Berlin nach Münster legte er den Zwischenstopp in der Hansestadt ein.

Nach einem Rundgang durch die Klinik, bei dem er sich von Ärzten und Pflegekräften über Gewalt im Krankenhaus, speziell in der Notaufnahme, und den Personalmangel berichten ließ, stattete der Minister auch Patienten einen Krankenbesuch ab. Danach ging's zur Sache: Es ging um Gesundheitspolitik - und „die ist eine schwierige Branche, in der sehr viele Player mit unterschiedlichen Interessen unterwegs sind“, wie CDU-Spitzenkandidat Meyer-Heder betonte. Mit den politischen Facts des Gesundheitswesens habe er bisher eher wenig zu tun gehabt, wohl aber als Unternehmer mit der Branche.

Im Anschluss an den Rundgang diskutierte der Minister unter anderem mit Politikern, Krankenkassen-Vertretern, Pflegekräften, Ärzten und weiteren Beschäftigten im Gesundheitswesen über die wichtigen Themen in Medizin und Pflege. Zuletzt war Spahn Ende November vergangenen Jahres in der Hansestadt. Anlass war die Regionalkonferenz der CDU im BLG-Forum in der Überseestadt, bei der sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten der Christdemokraten für den Parteivorsitz präsentierten. Neben Spahn traten Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer an, die damalige CDU-Generalsekretärin machte bekanntermaßen das Rennen.

„Wir brauchen jetzt endlich eine Entscheidung über die Impfpflicht für Masern, das ist eine hochansteckende und gefährliche Krankheit. Was wir nicht brauchen sind Debatten nach einem Masernausbruch, die aber nach drei Tagen bis zum nächsten Ausbruch wieder abgeebbt sind“, bekräftigte der Minister in der Diskussion. „Die Impfquoten sind nicht so hoch, wie wie sein müssen, um die Masern auszurotten.“ Ähnlich hatte sich zuletzt auch Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) im WESER-KURIER geäußert. Wenn Aufklärungskampagnen nicht zu einer Steigerung der Impfquoten führten, stehe sie einer Impfpflicht positiv gegenüber, sagte die Senatorin.

Mehr zum Thema Gesundheitssenatorin prüft Verfahren Masern-Impfpflicht in Bremen rückt näher Die Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) schließt eine Masern-Impfpflicht für Kinder in ... mehr »

Spahn warb bei der Diskussion mit anschließender Fragerunde in der Bremer Klinik auch für die sogenannte Widerspruchslösung, mit der er für mehr Organspenden in Deutschland sorgen will. Danach soll jeder Bundesbürger von Geburt an zunächst Organspender sein, außer man widerspricht zu Lebzeiten selbst oder die Angehörigen im Falle des Todes. Ähnliche Regelungen gibt es bereits in Ländern wie Spanien oder Österreich. „Sicher handelt es sich dabei auch ein Stück weit um einen Eingriff in die persönliche Freiheit, deshalb muss man darüber eine Debatte führen. Es geht aber auch um Abwägung, immerhin handelt es sich um eine Frage von Leben und Tod“, sagte der Gesundheitsminister. 10.000 Menschen in Deutschland stünden auf der Warteliste für ein Spenderorgan.

Viele Fragen gab es zum Thema Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern: „Wir finanzieren nicht nur 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege. Auch jede zusätzliche Pflegekraft in den Krankenhäusern wird künftig voll finanziert“, sagte Spahn. Einwand einer Pflegekraft aus der Runde: „Woher sollen die Pflegekräfte kommen, wenn der Markt leer gefegt ist?“. Neben Rückkehrer-Programmen für Beschäftigte, die sich entweder ganz aus der Pflege verabschiedet hätten oder in Teilzeit arbeiteten und besseren Arbeitsbedingungen soll zeitnah auch gezielt im Ausland um Pflegekräfte geworben werden, kündigte der Gesundheitsminister an. „Das ist zwar nicht die optimale Lösung, aber angesichts des Bedarfs von über 50.000 Pflegekräften, die wir brauchen, geht es nicht anders. Derzeit suchen wir drei bis fünf Kooperationsländer dafür.“ Es handele sich um Länder mit einer sehr jungen Bevölkerung, wie etwa Kosovo oder Vietnam, nannte Spahn als Beispiel.

Spahn stellte außerdem den Fachkräfte-Schlüssel von 50 Prozent in der Pflege infrage: „Diese Debatte wird angesichts der Lücke zwangsläufig kommen. Aber wäre denn eine Quote von 40 Prozent so schlecht? Wenn man keine Fachkräfte bekommt, weil der Markt leer ist, außerdem nicht schnell genug ausgebildet werden kann, man aber 20.000 Pflegehilfskräfte bekommt - dann ist die Quote ohnehin nicht zu halten.“ Der richtige Mix sei entscheidend.

Mehr zum Thema Gesundheitsminister zu Besuch in Bremen Bremer Klinikdirektor fordert: Ohne Impfschutz keine Kita Der Bremer Klinikdirektor Hans-Iko Huppertz ist Chef des Dachverbands der Kinderärzte. Er fordert ... mehr »

Der Gesundheitsminister sprach sich für eine Ausweitung von Personaluntergrenzen in den Kliniken aus. Sie könnten angesichts des Pflegekräftemangels aber nur nach und nach für einzelne Bereiche eingeführt werden. „Personaluntergrenzen sind wichtig, es geht um Patientensicherheit. Werden die Grenzen nicht eingehalten, muss es auch Konsequenzen geben - zum Beispiel der Abbau von Betten“, betonte Spahn.